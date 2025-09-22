Число поражает. Сколько ВПО на самом деле получили жилье от государства

Заявок было подано более полумиллиона

Государство с начала полномасштабного вторжения смогло обеспечить жильем только 63 ВПО (ВПЛ на русском, но ВПО на украинском встречается чаще). Однако заявок было подано более 500 тысяч.

Об этом пишет "Экономическая правда". Отмечается, что только за август 2025 года в реестре уже 220 тысяч заявок на жилье.

При этом в Минразвития говорят, что точный учет ВПО и их потребностей будет трудно сделать. По другим данным, в очереди на временное жилье было 23,1 тыс. ВПО (а не 200+), а за 2022-2024 годы жильем обеспечили 4,2 тыс. человек.

Однако сейчас в Украине более 4,5 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), нуждающихся в десятках миллиардов гривен государственных и донорских средств. Только в 2022 году выплаты на проживание ВПО обошлись бюджету в 53,5 млрд грн.

Из-за большого количества запросов правительство пыталось снизить их количество сертификатами на жилье (17,8 млрд грн), оплатой размещения (3,8 млрд грн) и международными проектами (в том числе HOPE на 224 млн долл.). Были и инвестиции в социальное арендное жилье (заем ЕИБ – 200 млн евро). Но эффективность этих механизмов считают низкой. Более того, данные разных государственных органов по обеспечению ВПО крышей над головой противоречат друг другу.

К примеру, по данным Минразвития, по состоянию на конец 2024 года в очереди на временное жилье находилось 23,1 тысяч ВПО, а фактически обеспечено жильем за 2022-2024 годы — 4,2 тысячи человек.

Сравнение данных ГП ИОЦ и Минразвития

При этом потребности по Единой базе данных внутренне перемещенных лиц (ЕИБД) составляют 222 тысяч. Учитывая такой разрыв, возникает вопрос о единой таксономии жилищных нужд. Одним из наиболее эффективных механизмов решения жилищных проблем ВПО оказались сертификаты.

Механизмы обеспечения жильем ВПО

Государство обеспечило временным жильем в 2022-2024 году только 4 236 человек, а очередь составляла 23 099 граждан – покрытие около 18%. А по данным ЕИБД, в той же системе за 3,5 года закрыто только 63 жилищных нужд ВПО.

