Скидка превысила 60%: в каком магазине можно купить чай и значительно сэкономить

Больше всего подешевел ромашковый чай

В супермаркетах "Сильпо" обновили акции на напитки. На этот раз скидки получили популярные чаи. Цены на отдельные позиции уменьшились более чем наполовину, поэтому предложения могут заинтересовать многих покупателей.

Акции действуют на черный, зеленый, фруктовый и травяной чай. Среди брендов есть "Lovare". Об актуальных скидках сообщил "Телеграф".

Какие скидки действуют в "Сельпо"

В частности, травяной чай "English Tea Shop" ромашка органический, 100 грамм, продают за 149,90 гривны вместо 399,90 гривны, что дешевле на 63%. Чай черный "Pickwick" English, 20 пакетиков, стоит 39,90 гривны вместо 70,90 гривен, скидка составляет 44%.

Скидки на чай. Фото: коллаж "Телеграфа"

Также за 69,99 гривны можно купить фруктово-травяной "Pickwick" Super Blends ромашка-персик, витаминный с лемонграссом или вербеной и эхинацеей. Ранее эти чаи стоили 124 гривны за упаковку.

Что купить в "Сильпо" из чаев. Фото: коллаж "Телеграфа"

Зеленый чай "Lovare" Strawberry Marshmallow и черный и зеленый Champagne splashes продаются по 54,99 гривны вместо 99 гривен каждый.

Среди чаев есть и "Lovare". Фото: коллаж "Телеграфа"

Большинство акционных товаров можно приобрести по сниженным ценам до 7 января. В то же время, на травяной чай "English Tea Shop" ромашка акция продлится дольше — до 13 января.

