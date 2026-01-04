Вполовину дешевле: где купить красную рыбу и креветки с большими скидками

"Сильпо" радует скидками на морепродукты

Украинские магазины продолжают радовать покупателей приятными скидками на продукты. Среди таких товаров сейчас есть красная рыба и креветки. Некоторые продукты можно купить почти вполовину дешевле.

Скидки будут действовать в сети "Сильпо" до 7 января 2026 года. Об этом сообщает "Телеграф".

Так, форель и слабосоленая семга от торговой марки "Премия" по 180 граммов сейчас стоят 179 гривен вместо 284 гривен, то есть экономия 105 гривен.

Форель и Семга со скидкой в 37%

Креветки "Премия" неочищенные, варено-мороженные и глазированные продаются по 369 гривен за килограмм вместо 569 гривен, скидка составляет 35%. А креветки "Ванамей" хвосты в глазури 100 грамм можно купить за 44,90 гривны вместо 89,90 гривны, то есть вполовину стоимости.

Морепродукты по акционным ценам в "Сільпо"

Это хорошая возможность для тех, кто любит морепродукты и красную рыбу. Отметим, что такие скидки бывают нечасто, поэтому спешить стоит уже сейчас.

