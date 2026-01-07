Майже вполовину дешевше: де вдасться зекономити на ковбасі

"Жовті" цінники висітимуть ще майже тиждень

В "АТБ" діють акції на ковбасу та салямі. Деякі товари подешевшали майже вдвічі, а економія на окремих позиціях сягає майже 200 гривень.

Акція діятиме до 13 січня, як можна побачити в інтернет-магазині. "Детальніше" написав "Телеграф".

Яку ковбасу купити в "АТБ", аби заощадити

Так, варена ковбаса "М’ясна лавка/Своя лінія" Молочна (0,55 кг) без акції коштує 179,90 грн, тоді як зі знижкою її можна придбати за 106,90 грн — економія становить 73 грн.

Шинкова ковбаса цієї ж торгової марки (0,5 кг) подешевшала з 227,90 грн до 135,90 грн, що дозволяє зекономити 92 грн.

Також зі знижкою продається часниковий виріб "Розумний вибір" (420 г). Замість 86,90 грн її ціна становить 51,90 грн.

Найбільша економія — на салямі фірмовій "М’ясна лавка/Своя лінія", яка подешевшала з 489,90 грн до 292,89 грн, тобто майже на 200 гривень.

Акційні пропозиції, за даними АТБ, діятимуть до 13 січня включно.

Пропозиції в "АТБ". Фото: колаж "Телеграфу"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому магазині можна придбати чай та значно зекономити. Місцями акції сягають 60%.