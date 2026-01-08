По легенде там обитает домовой: что известно о самой короткой улице Днепра с одним домом (фото)

Когда-то эта улица подверглась серьезным разрушениям из-за наводнения

В Днепре есть улица, которая является самой короткой в городе. Ее длина составляет около 100 метров, но у нее есть своя особая легенда — якобы именно здесь живет домовой, который оберегает дом.

Речь идет об улице Резницкой, которая расположена возле набережной Днепра. Сегодня здесь можно увидеть только дом №9 и небольшой двор рядом с ним. "Телеграф" более подробно рассказал о ее истории.

Самая короткая улица Днепра: краткая история

История этой улицы начинается еще в XIX веке. В то время в этой части города жила многочисленная еврейская община. Название улицы связано с ремеслом ее жителей. Резниками называли людей, которые занимались забоем скота и птицы по религиозным правилам.

Раньше улица была значительно длиннее, ведь простиралась на два квартала. Здесь работали различные ремесленники, действовали склады и торговые площадки. Рядом располагалась Лесная площадь, где почти век функционировал центр лесного рынка.

В начале XX века часть улицы ликвидировали. Городские власти решили освободить территорию для новой застройки, в частности для переноса городского цирка ближе к набережной. В результате один квартал исчез, а улица существенно сократилась. Сохранившийся участок оказался между гостиницей "Днепропетровск" и городской поликлиникой.

В 1931 году Днепр подвергся сильному наводнению. Вода разрушила много домов, и Резничная также пострадала. Первый дом на улице был полностью уничтожен, другие получили повреждения. До наших дней сохранился только дом №9, построенный в XX веке.

Интересная легенда

Среди жителей города существует легенда о домовом, который якобы живет именно в этом доме. По преданию, его считают хранителем дома и символом удачи.

