За легендою там мешкає домовик: що відомо про найкоротшу вулицю Дніпра з одним будинком (фото)

У Дніпрі є вулиця, яку є найкоротшою в місті. Її довжина становить близько 100 метрів, але вона має свою особливу легенду — нібито саме тут мешкає домовик, який оберігає будинок.

Мовиться про вулицю Резничну, яка розташована біля набережної Дніпра. Сьогодні тут можна побачити тільки будинок №9 та невеликий двір поруч із ним. "Телеграф" детальніше розповів про її історію.

Найкоротша вулиця Дніпра: коротка історія

Історія цієї вулиці починається ще у XIX столітті. У той час у цій частині міста жила численна єврейська громада. Назва вулиці пов’язана з ремеслом її мешканців. Резниками називали людей, які займалися забоєм худоби та птиці за релігійними правилами.

Раніше вулиця була значно довшою, адже простягалася на два квартали. Тут працювали різні ремісники, діяли склади та торгові майданчики. Поруч розміщувався Лісовий майдан, де майже століття функціонував центр лісового ринку.

На початку XX століття частину вулиці ліквідували. Міська влада вирішила звільнити територію для нової забудови, зокрема для перенесення міського цирку ближче до набережної. У результаті один квартал зник, а вулиця суттєво скоротилася. Збережена ділянка опинилася між готелем "Дніпропетровськ" та міською поліклінікою.

У 1931 році Дніпро зазнав сильної повені. Вода зруйнувала багато будинків, і Резнична також постраждала. Перший будинок на вулиці був повністю знищений, інші зазнали пошкоджень. До наших днів зберігся лише будинок №9, зведений у XX столітті.

Будинок на вулиці Резничній. Фото: Відомо

Цікава легенда

Серед мешканців міста існує легенда про домовика, який нібито живе саме в цьому будинку. За переказами, його вважають охоронцем оселі та символом удачі.

