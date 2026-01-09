Странное название, уникальная технология и вкус, который до сих пор любят: почему карамель назвали в честь деликатеса

Как деликатес из раков связан с легендарной конфетой, до сих пор вызывающей ностальгию

Карамель под названием "Раковые шейки" кажется причудливой для современного потребителя среди всего разнообразия сладостей. Но за этим именем скрывается настоящая кондитерская легенда, возникшая еще до СССР и дожившая до наших дней.

Еще удивительнее выглядит то, что название этих конфет пришло совсем не из кондитерского цеха, а из ресторанного меню XIX века. "Телеграф" расскажет о них поподробнее.

От раков до конфет

В XIX веке "раковыми шейками" называли самую нежную часть рака – мясо из хвоста, которое подавали в ресторанах как деликатес. Когда кондитерская империя Абрикосовых создала новую карамель с характерными розово-белыми полосками, ее вид так напомнил эти деликатесные хвостики, что название закрепилось навсегда.

"Раклвы шейки" г. Луганск

Впечатляющая технология

Эти конфеты были настоящим технологическим прорывом своего времени. Внутри многослойной карамельной оболочки скрывалась начинка из обжаренного тертого миндаля, какао и ванили. Для изготовления использовали сахар и картофельную патоку, а чтобы карамель не кристаллизовалась – добавляли винный осадок или кремортартар.

"Раковые шейки" внутри

Уникальность заключалась в способе производства: мастера делали из горячей массы тонкую трубочку, закачивали внутрь жидкую начинку, а затем разрезали на кусочки и запаивали края. Результат – тонкая хрустящая оболочка с нежной орехово-шоколадной серединой. Поперечные полоски на поверхности не только напоминали раковый хвост, но и подчеркивали слоистость конфеты.

Как выглядят "Раковые шейки"

Путь к украинским прилавкам

Впервые раковые шейки появились на фабриках Абрикосова в дореволюционной России. После революции рецепт унаследовали советские кондитерские фабрики — Красный Октябрь и Рот Фронт. Благодаря системе единых союзных рецептур СССР, эта карамель попадала во все республики, включая РСФСР.

"Раковые шейки" от полтавской фабрики

Украинский вариант конфет

После развала СССР тему подхватили украинские производители. Корпорация Roshen выпустила схожую карамель под брендом Crabs и даже попыталась зарегистрировать торговую марку в ЕС. На рынке также появились другие вариации, например карамель "Рачки", которая апеллирует к той же традиции.

Конфеты Crabs от Roshen

Любовь сквозь поколение

Интересно, что в советских воспоминаниях эти конфеты вызывают противоречивые эмоции. Взрослые ценили их за доступную цену и продуманную начинку, тогда как дети часто предпочитали более яркие сладости. Однако для многих семей чай с "раковой шейкой" стал настоящим ритуалом, а само название – частью культурной памяти, живущей десятилетиями.

Сегодня эта карамель – не просто конфета, а своеобразный вкусный символ эпохи, объединяющий поколение и напоминающий о времени, когда даже обычные сладости имели свою уникальную историю и технологию производства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему все так любили ириски "Золотой ключик ". Для кого-то это коварная испытывавшая на прочность пломбы конфетка, для других – любимый вкус, который до сих пор хочется найти.