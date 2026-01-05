Пару минут и в квартире будет теплее. Как быстро избавиться от сквозняка в самом недоступном месте окна

Обычная замазка или скотч не помогут

Многие украинцы в холодное время года сталкиваются с тем, что от пластиковых окон достаточно сильный сквозняк, особенно на стыке подоконника и рамы. В сети уже рассказали, как это быстро исправить.

Соответствующее видео опубликовал мастер в Тик Ток. По его словам, чтобы исправить ситуацию со сквозняком, нужно лишь несколько вещей и герметик.

На видео мужчина объясняет, что этот способ подойдет только для утепления стыка подоконника и рамы. Ведь если сквозняк идет именно из открывающейся части окна, нужно решать проблему с резинками и т.д.

Чтобы холодный воздух не попадал в дом с подоконника, нужно эту щель замазать. Но делать это нужно правильно, чтобы результат держался не пару дней. Для этого понадобится обычный спирт, ватный диск, герметик с пистолетом. Сначала следует хорошо обезжирить стык, куда будет заливаться герметик. Для этого его нужно протереть спиртом.

После высыхания взять герметик в пистолете, лучше использовать белый или прозрачный. Аккуратно нанести герметик на щель и руками или чистой безворсовой тряпкой убрать лишние остатки герметика. Через несколько минут он полностью высохнет и в квартире станет значительно теплее.

