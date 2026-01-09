Тепло довше збережеться в будинку: що потрібно зробити з дверима, коли відключили опалення

Є три прості, але ефективні поради

Вхідні двері часто можуть пропускати холодне повітря, особливо якщо виходять у холодний під'їзд. Якщо в квартирі до того ж немає опалення, то температура падає набагато швидше.У такому випадку потрібно подумати про додаткову ізоляцію.

Як позбутися холоду і зберегти тепло, написав "Телеграф". Ці методи дієві й перевірені часом.

Холод просочується у квартиру через двері: що робити

Перший крок — ущільнювальні стрічки. Самоклеюча стрічка закриває щілини між дверима та рамою і не дає холодному повітрю проникати всередину.

Також варто перевірити дверний поріг. Якщо двері не щільно прилягають до підлоги, треба встановити поріг або наклеїти ущільнювач. Це допоможе зберегти тепло і зменшити протяги знизу.

Дверний поріг. Фото: Rozetka

Щілини у дверях або між коробкою та стіною можна закрити герметиком або монтажною піною. Це також ефективно перешкоджає проникненню холодного повітря.

Крім того, допоможе також щільна дверна штора. Її треба повісити перед дверима, які виходять на вулицю або в холодне приміщення, наприклад у під’їзд чи на балкон. Вона створить додатковий бар’єр для морозного повітря.

