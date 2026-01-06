Украинцы спасали немцев во время блэкаута: что в Украине думают об инициативе с "пунктами несокрушимости" в Берлине

Наши сограждане предупреждали европейцев, что нужно готовиться к блэкаутам

Украинские беженцы в Берлине открыли для местных жителей "пункт несокрушимости", где во время длительного блэкаута можно согреться и зарядить гаджеты. Один из районов города уже четвертые сутки остается без света из-за поджога кабелей на электростанции.

Об этом сообщает "Радио Свобода". "Телеграф" собрал комментарии лидеров общественного мнения на этот счет.

"Пункт несокрушимости" теперь и в Берлине

Инициатором стала украинка Оксана Орел — представительница украинского общества в комитете по миграции и интеграции при районном совете Берлина. После начала полномасштабного вторжения она переехала в Германию с дочерью. Вместе с другими переселенцами Орел основала украино-немецкий центр AdlerA eV, который после отключения электроэнергии 3 января начал работать как "пункт несокрушимости". Здесь посетители могут согреться, выпить горячий чай, приготовить еду и подзарядить технику.

Первой помощью воспользовались семьи — как украинские, так и немецкие, в том числе родители детей, посещающих центр. Здание расположено в обесточенном районе, однако подключено к другой линии электропередачи. По словам Оксаны Орел, инициатива стала не только благодарностью Германии за поддержку Украины и беженцев, но и возможностью поделиться собственным опытом жизни во время отключений света.

Пункт несокрушимости в Берлине

Как украинский опыт может спасти энергосистему ЕС

Руководитель внешних коммуникаций ГО Ukraine Facility Platform, бывшая глава департамента внешних коммуникаций и международного сотрудничества, ГП "НЕК "Укрэнерго", Мария Цатурян считает, что недавний блэкаут в Берлине стал ярким подтверждением "хрупкости" европейской энергосистемы перед угрозой.

По ее мнению, европейская модель управления, оптимизированная под стабильные условия мирного времени, оказалась не готова к современным вызовам, и само привлечение украинского опыта является ключом к выживанию энергетики ЕС в ближайшие 3–5 лет.

Мария Цатурян. Фото: Facebook

Берлинский кейс: иллюзия безопасности

События в Берлине 3 января, где из-за диверсии левых экстремистов 45 тысяч домохозяйств остались без света, воды и тепла, продемонстрировали системные пробелы в защите критической инфраструктуры. Цатурян отметила, что злоумышленники повредили сразу пять высоковольтных линий, проложенных в одном кабельном канале вместе с теплотрассами.

Ремонт высоковольтных линий в Берлине

"Ситуации, когда сразу пять высоковольтных кабелей выходят из строя, просто не могло быть в парадигме, в которой до сих пор жила Европа", — подчеркнула эксперт.

Она пояснила, что логика "никто никогда не будет нападать на инфраструктуру" привела к созданию уязвимой топологии сетей, присущей большинству европейских столиц.

"Энергетическая хрупкость" и ее причины

Эксперт выделила несколько факторов, которые делают энергетику ЕС уязвимой:

Отсутствие реального резервирования : Принцип надежности формально соблюдается, но физическое сосредоточение линий в одном месте делает их легкой целью.

: Принцип надежности формально соблюдается, но физическое сосредоточение линий в одном месте делает их легкой целью. Сложность ремонтов : Из-за доминирования подземных сетей (70-90% в городах) любое повреждение требует значительно больше времени на ликвидацию по сравнению с воздушными линиями.

: Из-за доминирования подземных сетей (70-90% в городах) любое повреждение требует значительно больше времени на ликвидацию по сравнению с воздушными линиями. Слабая физическая защита: Большинство подстанций автоматизированы и имеют минимальную охрану, часто ограничиваясь только забором из сетки-рабицы.

Цатурян вспомнила, как в 2022–2023 годах вопросы украинцев о защите трансформаторов от "коктейлей Молотова" вызвали у европейских коллег скепсис. Однако сегодня ситуация меняется: "Те, кто больше осознает угрозу — Польша, страны Балтии, Финляндия — уже начали усиливать безопасность объектов".

Украинский рецепт для выживания Европы

Мария Цатурян подчеркнула, что Украина в рамках интеграции в ЕС должна выступать не только реципиентом помощи, но и ключевым партнером по уникальному опыту выживания под атаками. Сотрудничество должно базироваться на принципе win-win: Европа дает технологии "зеленой" и децентрализованной генерации, а Украина — методику защиты и быстрого восстановления.

"Умение энергосистем "выживать" под атаками может стать важным фактором устойчивости не только Украины, а всей Европы", — подытожила она.

Эксперт призвала выносить этот вопрос на системный политический уровень ЕС, поскольку диверсии на континенте рискуют стать обыденностью.

Европейцев уже предупреждали

Как отметил украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь, год назад он объяснял польским и немецким коллегам, что пора готовиться. Поляки послушали, немцы нет, пишет он.

Член Украинского центра Международного ПЭН-клуба в PEN Ukraine, преподаватель философии в Украинской евангельской теологической семинарии Алексей Панич считает эту историю фантастической по своему пиар-потенциалу.

"Хочется больше внимания к ней со стороны немецких СМИ. Это одно из наглядных доказательств того, что Украина нужна, и будет все больше нужна Европе, не меньше чем Европа Украине", – написал он.

Напомним, ситуация с блэкаутом в Одессе показала, что российская тактика концентрированных воздушных ударов по одним и тем же энергообъектам оказалась эффективной. У украинских специалистов просто нет времени, чтобы произвести ремонт оборудования.