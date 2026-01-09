Самое время их доставать: как бабушкины ковры помогают в квартире без отопления

Стоит только забраться на чердак и достать это

Пол в квартире часто бывает холодным. Особенно это заметно на плитке или ламинате. На помощь могут прийти ковры.

Ковры помогают сохранять тепло в квартире и делают пребывание дома более комфортным. Где их лучше стелить, написал "Телеграф".

Холодный пол больше не проблема: простой лайфхак

Плотные и большие ковры лучше стелить в комнатах, где вы проводите больше всего времени — в спальне, гостиной или детской. Они удерживают тепло, уменьшают потери тепла через пол и создают дополнительный слой изоляции.

Если ковры уже есть, можно добавить утепляющие подкладки под них. Они делают ковры мягче и еще лучше сохраняют тепло, препятствуя проникновению холодного воздуха снизу.

Как это работает

Ковры удерживают тепло, потому что действуют как изолятор. Ворс и подкладка создают воздушную прослойку, которая плохо проводит холод, задерживая тепло от пола и делая пол и ноги теплее. Они препятствуют проникновению холодного воздуха снизу, и тепло остается возле тела, а не уходит в пол.

Таким образом, ковры помогают поддерживать более равномерную температуру в комнате.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем в советских квартирах вешали ковры на стену и какую роль они играли.