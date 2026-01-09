Саме час їх діставати: як бабусині килими допомагають у квартирі без опалення

Варто тільки забратися на горище і дістати це

Підлога у квартирі часто буває холодною. Особливо це помітно на плитці чи ламінаті. На допомогу можуть прийти килими.

Килими допомагають зберігати тепло у квартирі й роблять перебування вдома комфортнішим. Де їх краще стелити, написав "Телеграф".

Холодна підлога більше не проблема: простий лайфхак

Щільні та великі килими краще стелити в кімнатах, де ви проводите найбільше часу — у спальні, вітальні або дитячій. Вони утримують тепло, зменшують втрати тепла через підлогу і створюють додатковий шар ізоляції.

Якщо килими вже є, можна додати утеплювальні підкладки під них. Вони роблять килими м’якшими та ще краще зберігають тепло, перешкоджаючи проникненню холодного повітря знизу.

Як це працює

Килими утримують тепло, тому що діють як ізолятор. Ворс і підкладка створюють повітряний прошарок, який погано проводить холод, затримуючи тепло від підлоги і роблячи підлогу та ноги теплішими. Вони перешкоджають проникненню холодного повітря знизу, і тепло залишається біля тіла, а не йде в підлогу.

Таким чином, килими допомагають підтримувати більш рівномірну температуру в кімнаті.

