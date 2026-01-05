Самое "вкусное" место Киева: где находится переулок, название которого заставляет улыбнуться

Он получил новое название в рамках декоммунизации

В Киеве можно найти локации, названия которых звучат как декорации к детской сказке. Одно из таких мест — Сладкий переулок. Однако за "вкусным" топонимом стоит вполне реальная история киевского микрорайона Бортничи.

Да, переулок "Сладкий" расположен в Дарницком районе столицы. Это тихая локация протяженностью около 320 метров, пролегающая между улицей Евгения Харченко и Хвойной.

Здесь вы не встретите шумных магистралей, многоэтажек или промышленных гигантов. Застройка переулка исключительно усадебная: частные дома с небольшими садами создают атмосферу спокойного пригорода прямо в черте мегаполиса.

От советского прошлого

С середины XX века и до 2015 года этот объект носил типичное советское название — 1-й переулок Коминтерна. В рамках декоммунизации и дерусификации топоним решили сменить на более аутентичный.

Выбор названия "Сладкий" не был случайным. Он напрямую связан с историей самой местности. Название "Бортничи" происходит от слова "борть" — так называли дупла в деревьях, где жили дикие пчелы и где древние славяне добывали мед.

Как найти "Сладкий" переулок

Добраться до этого места можно на общественном транспорте от станции метро "Харьковская":

Автобус №104 (до остановки "Ул. Автотранспортная"). Маршрутные такси №529, 753 или 324П до той же остановки.

От остановки нужно пройти пешком около 4 минут. Для тех, кто использует навигатор, точные координаты локации: 50.37617064465341, 30.70748748891215.

