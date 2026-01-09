Огірки у січні. Встигніть посіяти насіння для розсади у ці дати, щоб зібрати врожай першими

Названо 4 сприятливі дні у січні 2026 року

Січень 2026 року — ідеальний час для початку посіву огірків, якщо ви плануєте вирощувати їх в опалювальній теплиці або на підвіконні.

Ранній старт дозволяє отримати перші плоди вже до середини весни та забезпечити себе свіжими вітамінами задовго до масового сезону. "Телеграф" розповідає про сприятливі дні для посіву огірків на розсаду та особливості посіву у січні.

Сприятливі дні у січні 2026

Згідно з місячним посівним календарем на січень 2026 року, для посіву огірків на розсаду найбільш вдалими вважаються періоди, коли Місяць сприяє активному зростанню надземної частини рослин.

Найсприятливіші дні: 19, 20, 24, 25, 29 січня.

Нейтральні дати: 1, 2, 5, 6, 13-15 січня.

1, 2, 5, 6, 13-15 січня. Заборонені дні (Молодик і Повня): 18 і 31 січня — в цей час будь-які роботи з насінням вкрай небажані.

Як правильно сіяти огірки на розсаду

Оскільки огірки погано переносять пересадку через чутливу кореневу систему, краще відразу використовувати індивідуальні ємності.

Підготовка насіння. Для прискорення сходів насіння можна замочити у стимуляторі росту або слабкому розчині марганцівки для знезараження. Вибір ґрунту. Використовуйте пухкий, поживна ґрунтосуміш. Оптимально підійде суміш торфу, перегною та дернової землі або готовий магазинний субстрат для овочів. Посів. У склянку об’ємом 0,5 л висаджуйте по 1-2 насінини на глибину близько 1,5-2 см. Умови проростання. До появи сходів підтримуйте температуру +23…+27°C. Після появи паростків (через 4-5 днів) температуру вдень бажано знизити до +20…+22°C, щоб розсада не витягувалась.

