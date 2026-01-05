Здесь проводили лучшие дни: как выглядел самый необычный ресторан в Черкассах

"Славутич" считался едва ли не визитной карточкой Черкасс и местом, где отмечали самые важные события

Ресторан "Славутич" на границе Черкасс и Дахновки хорошо знали несколько поколений горожан. Для многих это было не просто заведение общественного питания, а одно из самых популярных и любимых мест в городе, которое поражало своим видом и атмосферой.

Здесь отмечали свадьбы и дни рождения, собирались компаниями. "Телеграф" расскажет подробнее об этом заведении в Черкассах и что с ним произошло.

Двухъярусный бар-ресторан "Славутич" открыли в марте 1969 года. Для своего времени это было по-настоящему необычное заведение.

Ресторан "Славутич" в Черкассах

Его отличала не только кухня и музыка, но прежде всего архитектура, которая для конца 1960-х выглядела смело и современно. Это был не просто ресторан у дороги, а органично вписанное в зеленый склон строение, изображение которого печатали на открытках.

На поверхности склона находился тамбур — полукруглый вестибюль с вмонтированной в кирпичный пол и украшенной камнем клумбой. Из вестибюля спиральная лестница вела вниз — на первый уровень, где располагался коктейль-холл. Он был выполнен в виде полукруглого балкона, с которого открывался вид на весь зал.

"Славутич" в Черкассах

Еще ниже находилось фойе со стеной из серого гранита. Далее находился основной зал с окном во всю стену, из которого открывался вид на сосны. На этом же уровне располагались два банкетных зала.

Ресторан "Славутич", 1970 год

В пивбар можно было попасть либо из основного зала, либо через отдельный вход с улицы. Внутри царил полумрак. Часть столов и стулья были стилизованы под бочки.

Пивбар "Славутич"

В своих воспоминаниях черкасчане называют "Славутич" элитным, чистым, уютным, с хорошей кухней и атмосферой, которая всегда настраивала на праздник.

Сейчас "Славутич" стоит заброшенным. Фото Матвей Зорин

"Славутич" закрылся в 1992 году. С тех пор здание стоит бесхозным и постепенно разрушается.

Вид на бывший ресторан "Славутич", 2015 год

