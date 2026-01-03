Было местом встречи творческой молодежи. Как выглядит самое маленькое кафе Львова

Маленькое кафе хранит колорит ушедшей эпохи

В центре Львова на улице Скальной разместилось легендарное кафе, где в 90-х годах прошлого века было излюбленное место встречи художественной молодежи. В народе его называли "Аппендицит" из-за его размеров.

Это место было настолько популярным, что посетители пили кофе стоя, из-за нехватки места. "Телеграф" расскажет об атмосфере этого необычного заведения.

Официальное название кафе — "Кофе соки воды кури гриль", но в народе заведение называют "Аппендицит". Его помещение вполне может соперничать за титул самого маленького в городе, из-за чего и получило свое название.

Это советского толка кафе с несколькими столиками и барной стойкой. Там продаются куры-гриль, алкогольные напитки, кофе, чай и т.д. В начале 1990-х годов творческая молодежь Львова постоянно посещала это заведение. Там пить кофе приходилось стоя, из-за нехватки места, что свидетельствовало о его популярности.

По сообщениям местных СМИ, на сегодняшний день заведение сохранило свою атмосферу прошлой эпохи. Сейчас там собирается мужское общество, возрасте далеко за средний. Однако молодежи, как в 90-х, здесь почти не видно.

