Звідси починався Харків? Як раніше називалась одна з найстаріших вулиць, де проживало перше поселення (фото)
Вулиця Шевченко у Харкові несе за собою найвідомішу легенду про появу міста. Саме тут, за переказами, виникло перше поселення, з якого згодом сформувався Харків.
"Телеграф" підготував короткий огляд історії цієї вулиці. У матеріалі розповідається про те, хто саме стояв біля витоків поселення, з чого почалася історія появи Харкова і як раніше називалася ця вулиця.
Вулиця Шевченка і легенда про появу Харкова
Як вона раніше називалась
Заселення сучасної вулиці Шевченка розпочалося ще у XVII столітті з території Журавлівки. У XIX столітті забудова поширилася на південно-західну частину, яка тоді мала назву Білгородська. 8 березня 1961 року ці дві вулиці об’єднали під спільною назвою — Шевченка, з нагоди 100-річчя з дня смерті Тараса Шевченка.
Легенда
Найпоширеніша легенда про заснування Харкова пов’язана з людиною на ім’я Харько. За цією версією, у середині XVII століття на правому березі річки Харків, біля Бєлгородської криниці, виник невеликий хутір. Сьогодні це місце відповідає початку вулиці Шевченка.
За переказами, засновником хутора був Харько, якого деякі джерела називають Харитоном. Його заняття описують по-різному. Одні автори вважають його простим козаком, інші — козацьким сотником. Існує також версія, що Харько не мав стосунку до військової справи та був пасічником.
Місцевість, де з’явився хутір, виявилася зручною для життя. З часом сюди почали переселятися люди з інших територій. Хутір зростав, поряд виникали нові слободи, а поселення отримало назву Харків — так само, як і річка, біля якої воно сформувалося.
Жоден із відомих варіантів легенди не називає точний рік заснування Харкова. Усі вони обмежуються згадкою XVII століття. Легенда про Харька згадується в літературних джерелах уже з XVIII століття. Вона вважається однією з найдавніших оповідей про походження міста.
