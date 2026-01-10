Звідси починався Харків? Як раніше називалась одна з найстаріших вулиць, де проживало перше поселення (фото)

Цій вулиці не менше 300 років

Вулиця Шевченко у Харкові несе за собою найвідомішу легенду про появу міста. Саме тут, за переказами, виникло перше поселення, з якого згодом сформувався Харків.

"Телеграф" підготував короткий огляд історії цієї вулиці. У матеріалі розповідається про те, хто саме стояв біля витоків поселення, з чого почалася історія появи Харкова і як раніше називалася ця вулиця.

Вулиця Шевченка і легенда про появу Харкова

Як вона раніше називалась

Заселення сучасної вулиці Шевченка розпочалося ще у XVII столітті з території Журавлівки. У XIX столітті забудова поширилася на південно-західну частину, яка тоді мала назву Білгородська. 8 березня 1961 року ці дві вулиці об’єднали під спільною назвою — Шевченка, з нагоди 100-річчя з дня смерті Тараса Шевченка.

Легенда

Найпоширеніша легенда про заснування Харкова пов’язана з людиною на ім’я Харько. За цією версією, у середині XVII століття на правому березі річки Харків, біля Бєлгородської криниці, виник невеликий хутір. Сьогодні це місце відповідає початку вулиці Шевченка.

Харько - ймовірний засновник міста. Фото: Колаж "Телеграфу"

За переказами, засновником хутора був Харько, якого деякі джерела називають Харитоном. Його заняття описують по-різному. Одні автори вважають його простим козаком, інші — козацьким сотником. Існує також версія, що Харько не мав стосунку до військової справи та був пасічником.

Місцевість, де з’явився хутір, виявилася зручною для життя. З часом сюди почали переселятися люди з інших територій. Хутір зростав, поряд виникали нові слободи, а поселення отримало назву Харків — так само, як і річка, біля якої воно сформувалося.

Жоден із відомих варіантів легенди не називає точний рік заснування Харкова. Усі вони обмежуються згадкою XVII століття. Легенда про Харька згадується в літературних джерелах уже з XVIII століття. Вона вважається однією з найдавніших оповідей про походження міста.

