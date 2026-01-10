Счастье может покинуть вас. Что нельзя делать в праздник 10 января, чтобы остаться с удачей

Узнайте, почему сегодня нельзя выносить мусор и хвастаться

В субботу, 10 января, христиане восточного обряда в Украине почитают память святителя Григория Нисского. До перехода на новоюлианский церковный стиль святого чтили 23 января.

Григорий Нисский появился на свет в Каппадокии, на территории современной Турции, в глубоко верующей семье. Он был братом святителя Василия Великого и близким родственником Григория Богослова; вместе они составили Каппадокийскую троицу — трех великих богословов христианской Церкви.

Григорий Нисский занимал кафедру епископа города Нисы. Его труды по богословию, философии и толкованию Священного Писания сыграли значительную роль в формировании христианства. Особое место в его деятельности занимала борьба с арианством — учением, отрицавшим божественную природу Иисуса Христа.

10 января в народе считалось, что если семья за совместным ужином попробует мясное блюдо из свинины или говядины, то весь год будет богатым. При этом запрещалось выбрасывать хлебные крошки, чтобы не отвернулась удача.

Фото: freepik

Что нельзя делать 10 января

Выносить мусор из дома. Считалось, что это вынесет из дома удачу и счастье.

Считалось, что это вынесет из дома удачу и счастье. Ссориться, сквернословить, плохо думать о других. Это привлекает беды и несчастья.

Это привлекает беды и несчастья. Хвастаться. Особенно деньгами, чтобы не лишиться их.

Особенно деньгами, чтобы не лишиться их. Брать или давать деньги в долг. Это привлекает финансовые потери.

Это привлекает финансовые потери. Принимать важные решения. Считалось, что они могут принести беду.

Считалось, что они могут принести беду. Тяжело работать. Можно навлечь нищету.

Народные приметы 10 января

Ясная и солнечная погода — лето будет жаркое и сухое.

Нет облаков в небе — будет ранняя весна.

Снегопад обещает богатый урожай хлеба.

У кого именины 10 января

Сегодня свои именины отмечают Анатолий, Григорий, Макар, Павел и Петр.

Праздники и события 10 января

День своеобразных людей (Peculiar People Day)

День благодарности комнатным растениям

День спасения орлов

День Лиги Наций (League of Nations Day)

Национальный день горького шоколада (National Bittersweet Chocolate Day) в США

Напомним, что в январе отмечается день мученицы Татьяны. Ранее "Телеграф" писал, когда по новому стилю украинцы празднуют Татьянин день.