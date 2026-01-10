Щастя може покинути вас. Що не можна робити у свято 10 січня, щоб залишитися з удачею

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна виносити сміття і хизуватися

У суботу, 10 січня, християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять святителя Григорія Ніського. До переходу на новоюліанський церковний стиль святого шанували 23 січня.

Григорій Ніський народився у Каппадокії, біля сучасної Туреччини, в глибоко віруючій сім’ї. Він був братом святителя Василя Великого та близьким родичем Григорія Богослова; разом вони склали Каппадокійську трійцю – трьох великих богословів християнської Церкви.

Григорій Ніський обіймав кафедру єпископа міста Ніси. Його праці з богослов’я, філософії та тлумачення Святого Письма відіграли значну роль у формуванні християнства. Особливе місце в його діяльності займала боротьба з аріанством — вченням, що заперечує божественну природу Ісуса Христа.

10 січня в народі вважалося, що якщо сім’я за спільною вечерею скуштує м’ясну страву зі свинини чи яловичини, то весь рік буде багатим. При цьому заборонялося викидати хлібні крихти, щоб не відвернулася удача.

Фото: freepik

Що не можна робити 10 січня

Виносити сміття з дому. Вважалося, що це винесе з дому удачу та щастя.

Вважалося, що це винесе з дому удачу та щастя. Сваритися, лихословити, погано думати про інших. Це приваблює біди та нещастя.

Це приваблює біди та нещастя. Хвалитися. Особливо грошима, щоб не втратити їх.

Особливо грошима, щоб не втратити їх. Брати чи давати гроші у борг. Це приваблює фінансові втрати.

Це приваблює фінансові втрати. Приймати важливі рішення. Вважалося, що вони можуть принести лихо.

Вважалося, що вони можуть принести лихо. Важко працювати. Можна накликати злидні.

Народні прикмети 10 січня

Ясна та сонячна погода – літо буде спекотне та сухе.

Немає хмар у небі – буде рання весна.

Снігопад обіцяє багатий урожай хліба.

У кого іменини 10 січня

Сьогодні свої іменини відзначають Анатолій, Григорій, Макар, Павло та Петро.

Свята та події 10 січня

День своєрідних людей (Peculiar People Day)

День подяки кімнатним рослинам

День порятунку орлів

День Ліги Націй (League of Nations Day)

Національний день гіркого шоколаду (National Bittersweet Chocolate Day) у США

Нагадаємо, що у січні відзначається день мучениці Тетяни. Раніше "Телеграф" писав, коли за новим стилем українці святкують Тетянин день.