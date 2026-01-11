Укр

Не "поднимайте" чужую беду. Что нельзя делать в праздник 11 января, чтобы день прошел удачно

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кот зимой
Кот зимой. Фото Freepik

Остерегайтесь в этот день острых предметов и долгов

В воскресенье, 11 января, православные верующие и греко-католики вспоминают преподобного Феодосия Великого. До перехода на новоюлианский церковный календарь память святого отмечали 24 января.

Феодосий с юных лет стремился посвятить себя служению Богу. Совершив паломничество в Иерусалим, он поселился в пещере неподалеку от Вифлеема, где долгие годы жил в уединении. Постепенно к нему стали приходить другие иноки, и со временем преподобный основал монастырь, ставший образцом общежительного монашества. Умер он около 529 года.

11 января в народе называли Феодосием-Весняком. В это время нередко случалась небольшая оттепель — ее именовали Федосеевой. Если потепление оказывалось заметным, наши предки считали, что весна будет ранней и долгой, а год — неурожайным.

Что нельзя делать 11 января

  • Работать с острыми предметами. Можно навлечь долги и неприятности.
мама готовит на кухне
Фото: freepik
  • Давать/брать в долг. Можно "вынести" достаток из семьи.
  • Переезжать или менять работу. Не "приживетесь" на новом месте.
  • Поднимать платок с дороги. Чтобы не "поднять" чужую беду.

Народные приметы 11 января

  • Утром и до обеда идет снег — жди трескучих морозов.
  • Сильный туман предвещает разлив рек весной.
  • Сильный мороз — овес придется поздно сажать.

У кого именины 11 января

Сегодня именины отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан и Федор.

Праздники и события 11 января

  • Международный день равенства на работе (International Parity at Work Day)
  • Международный день "Спасибо" (International Thank You Day)
  • День заповедников и национальных парков
  • Международный день скетчноутинга (World Sketchnote Day)

Напомним, что в январе отмечается день мученицы Татьяны. Ранее "Телеграф" писал, когда по новому стилю украинцы празднуют Татьянин день.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Церковный праздник #Именины