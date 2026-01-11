Не "поднимайте" чужую беду. Что нельзя делать в праздник 11 января, чтобы день прошел удачно

Остерегайтесь в этот день острых предметов и долгов

В воскресенье, 11 января, православные верующие и греко-католики вспоминают преподобного Феодосия Великого. До перехода на новоюлианский церковный календарь память святого отмечали 24 января.

Феодосий с юных лет стремился посвятить себя служению Богу. Совершив паломничество в Иерусалим, он поселился в пещере неподалеку от Вифлеема, где долгие годы жил в уединении. Постепенно к нему стали приходить другие иноки, и со временем преподобный основал монастырь, ставший образцом общежительного монашества. Умер он около 529 года.

11 января в народе называли Феодосием-Весняком. В это время нередко случалась небольшая оттепель — ее именовали Федосеевой. Если потепление оказывалось заметным, наши предки считали, что весна будет ранней и долгой, а год — неурожайным.

Что нельзя делать 11 января

Работать с острыми предметами. Можно навлечь долги и неприятности.

Фото: freepik

Давать/брать в долг. Можно "вынести" достаток из семьи.

Можно "вынести" достаток из семьи. Переезжать или менять работу. Не "приживетесь" на новом месте.

Не "приживетесь" на новом месте. Поднимать платок с дороги. Чтобы не "поднять" чужую беду.

Народные приметы 11 января

Утром и до обеда идет снег — жди трескучих морозов.

Сильный туман предвещает разлив рек весной.

Сильный мороз — овес придется поздно сажать.

У кого именины 11 января

Сегодня именины отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан и Федор.

Праздники и события 11 января

Международный день равенства на работе (International Parity at Work Day)

Международный день "Спасибо" (International Thank You Day)

День заповедников и национальных парков

Международный день скетчноутинга (World Sketchnote Day)

Напомним, что в январе отмечается день мученицы Татьяны. Ранее "Телеграф" писал, когда по новому стилю украинцы празднуют Татьянин день.