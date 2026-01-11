Рус

Не "підіймайте" чуже лихо. Що не можна робити у свято 11 січня, щоб день пройшов вдало

Тетяна Кармазіна
Кіт взимку
Фото Freepik

Остерігайтесь цього дня гострих предметів та боргів

У неділю, 11 січня, православні віряни та греко-католики згадують преподобного Феодосія Великого. До переходу на новоюліанський церковний календар пам’ять святого відзначали 24 січня.

Феодосій змалку прагнув присвятити себе служінню Богу. Здійснивши паломництво до Єрусалиму, він оселився в печері неподалік Віфлеєму, де довгі роки жив на самоті. Поступово до нього стали приходити інші ченці, і згодом преподобний заснував монастир, що став взірцем чернецтва. Помер він близько 529 року.

11 січня у народі називали Феодосієм-Весняком. У цей час нерідко траплялася невелика відлига — її іменували Федосєєвою. Якщо потепління виявлялося помітним, наші предки вважали, що весна буде ранньою та довгою, а рік – неврожайним.

Що не можна робити 11 січня

  • Працювати із гострими предметами. Можна накликати борги та неприємності.
мама готує на кухні
Фото: freepik
  • Давати/брати у борг. Можна "винести" достаток із сім’ї.
  • Переїжджати чи змінювати роботу. Не "приживетеся" на новому місці.
  • Підіймати хустку з дороги. Щоб не "підняти" чуже лихо.

Народні прикмети 11 січня

  • Вранці й до обіду йде сніг — чекай на тріскучі морози.
  • Сильний туман віщує розлив річок навесні.
  • Сильний мороз – овес доведеться пізно садити.

У кого іменини 11 січня

Сьогодні іменини відзначають Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан та Федір.

Свята та події 11 січня

  • Міжнародний день рівності на роботі (International Parity at Work Day)
  • Міжнародний день "Дякую" (International Thank You Day)
  • День заповідників та національних парків
  • Міжнародний день скетчноутингу (World Sketchnote Day)

Нагадаємо, що у січні відзначається день мучениці Тетяни. Раніше "Телеграф" писав, коли за новим стилем українці святкують Тетянин день.

#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини