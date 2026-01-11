Не "підіймайте" чуже лихо. Що не можна робити у свято 11 січня, щоб день пройшов вдало

Остерігайтесь цього дня гострих предметів та боргів

У неділю, 11 січня, православні віряни та греко-католики згадують преподобного Феодосія Великого. До переходу на новоюліанський церковний календар пам’ять святого відзначали 24 січня.

Феодосій змалку прагнув присвятити себе служінню Богу. Здійснивши паломництво до Єрусалиму, він оселився в печері неподалік Віфлеєму, де довгі роки жив на самоті. Поступово до нього стали приходити інші ченці, і згодом преподобний заснував монастир, що став взірцем чернецтва. Помер він близько 529 року.

11 січня у народі називали Феодосієм-Весняком. У цей час нерідко траплялася невелика відлига — її іменували Федосєєвою. Якщо потепління виявлялося помітним, наші предки вважали, що весна буде ранньою та довгою, а рік – неврожайним.

Що не можна робити 11 січня

Працювати із гострими предметами. Можна накликати борги та неприємності.

Давати/брати у борг. Можна "винести" достаток із сім'ї.

Переїжджати чи змінювати роботу. Не "приживетеся" на новому місці.

Підіймати хустку з дороги. Щоб не "підняти" чуже лихо.

Народні прикмети 11 січня

Вранці й до обіду йде сніг — чекай на тріскучі морози.

Сильний туман віщує розлив річок навесні.

Сильний мороз – овес доведеться пізно садити.

У кого іменини 11 січня

Сьогодні іменини відзначають Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан та Федір.

Свята та події 11 січня

Міжнародний день рівності на роботі (International Parity at Work Day)

Міжнародний день "Дякую" (International Thank You Day)

День заповідників та національних парків

Міжнародний день скетчноутингу (World Sketchnote Day)

