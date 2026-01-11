Не "підіймайте" чуже лихо. Що не можна робити у свято 11 січня, щоб день пройшов вдало
Остерігайтесь цього дня гострих предметів та боргів
У неділю, 11 січня, православні віряни та греко-католики згадують преподобного Феодосія Великого. До переходу на новоюліанський церковний календар пам’ять святого відзначали 24 січня.
Феодосій змалку прагнув присвятити себе служінню Богу. Здійснивши паломництво до Єрусалиму, він оселився в печері неподалік Віфлеєму, де довгі роки жив на самоті. Поступово до нього стали приходити інші ченці, і згодом преподобний заснував монастир, що став взірцем чернецтва. Помер він близько 529 року.
11 січня у народі називали Феодосієм-Весняком. У цей час нерідко траплялася невелика відлига — її іменували Федосєєвою. Якщо потепління виявлялося помітним, наші предки вважали, що весна буде ранньою та довгою, а рік – неврожайним.
Що не можна робити 11 січня
- Працювати із гострими предметами. Можна накликати борги та неприємності.
- Давати/брати у борг. Можна "винести" достаток із сім’ї.
- Переїжджати чи змінювати роботу. Не "приживетеся" на новому місці.
- Підіймати хустку з дороги. Щоб не "підняти" чуже лихо.
Народні прикмети 11 січня
- Вранці й до обіду йде сніг — чекай на тріскучі морози.
- Сильний туман віщує розлив річок навесні.
- Сильний мороз – овес доведеться пізно садити.
У кого іменини 11 січня
Сьогодні іменини відзначають Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан та Федір.
Свята та події 11 січня
- Міжнародний день рівності на роботі (International Parity at Work Day)
- Міжнародний день "Дякую" (International Thank You Day)
- День заповідників та національних парків
- Міжнародний день скетчноутингу (World Sketchnote Day)
