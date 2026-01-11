На ней нет домов: история самой маленькой улицы Днепра, по которой когда-то ездили автомобили

Она существует с 1920 года и трижды меняла название

В Днепре есть улица, которую почти никто не замечает, но она уникальна. На ней нет ни одного дома, а существует она уже почти 100 лет.

Улица Елены Блаватской расположена в центральном районе города. Чем она особенна и почему стоит знать о ней, написал "Телеграф".

Факты о самой короткой улице Днепра

Самая короткая улица Днепра проходит через центральный парк и используется как пешеходная зона, хотя раньше здесь активно ездили автомобили.

Она появилась более 95 лет назад, чтобы соединить два больших проспекта — Дмитрия Яворницкого и Александра Поля. Ранее эта территория была частью паркового комплекса, который до революции делился на Городской и Технический сады. В 1924 году для удобства движения проложили дорогу над парком, и местные жители назвали ее Новой.

По улице ездили автомобили. Фото: Днепровская советница

В 1930-х годах улица короткое время имела имя Ивана Гаврилова – руководителя города и области. После его расстрела в 1937 году название вернули на Новую. В 2003 году ее временно назвали в честь Владимира Щербицкого, одного из руководителей украинской компартии в 1960-1980-х годах. Впоследствии улицу окончательно переименовали в честь Елены Блаватской — известной философини, писательницы, путешественницы и теософки, родившейся в Екатеринославе.

В чем ее уникальность

Особенность улицы — отсутствие каких-либо домов. Ее центральной частью является одноарочный железобетонный мост, построенный в 1925–1926 годах. Для его возведения создали высокие пандусы и лестницы, которые добавили парку новые смотровые точки. С моста открываются виды на Летний театр в форме раковины и парк аттракционов справа и на фонтан "Маленький принц" и детскую железную дорогу слева.

Улица Блаватской в Днепре. Фото: Днепровская советница

Как выглядит улица сейчас. Фото: Dnepr.info

Под мостом также скрыты интересные элементы: по обеим сторонам проходят туннели детской железной дороги, которые с моста не видны.

Путь Детской стальной дороги. Фото: Днепровская советница

