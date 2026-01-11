На ній немає будинків: історія найменшої вулиці Дніпра, якою колись їздили авто

Вона існує з 1920 року і тричі змінювала назву

У Дніпрі є вулиця, якої майже ніхто не помічає, але вона унікальна. На ній немає жодного будинку, а існує вона вже майже 100 років.

Вулиця Олени Блаватської розташована в центральному районі міста. Чим вона особлива і чому варто знати про неї, написав "Телеграф".

Факти про найкоротшу вулицю Дніпра

Найкоротша вулиця Дніпра проходить через центральний парк і використовується як пішохідна зона, хоча раніше тут активно їздили автомобілі.

Вона з’явилася понад 95 років тому, щоб з’єднати два великі проспекти — Дмитра Яворницького та Олександра Поля. Раніше ця територія була частиною паркового комплексу, який до революції ділився на Міський та Технічний сади. У 1924 році для зручності руху проклали дорогу над парком, і місцеві назвали її Новою.

По вулиці їздили авто. Фото: Дніпровська порадниця

У 1930-х роках вулиця короткий час мала ім’я Івана Гаврилова — керівника міста та області. Після його розстрілу у 1937 році назву повернули на Нову. У 2003 році її тимчасово назвали на честь Володимира Щербицького, одного з керівників української компартії в 1960–1980-х роках. Згодом вулицю остаточно перейменували на честь Олени Блаватської — відомої філософині, письменниці, мандрівниці та теософки, яка народилася у Катеринославі.

В чому її унікальність

Особливість вулиці — відсутність будь-яких будинків. Її центральною частиною є одноарковий залізобетонний міст, побудований у 1925–1926 роках. Для його зведення створили високі пандуси та сходи, які додали парку нові оглядові точки. З мосту відкриваються краєвиди на Літній театр у формі раковини та парк атракціонів праворуч і на фонтан "Маленький принц" та дитячу залізницю ліворуч.

Вулиця Блаватської у Дніпрі. Фото: Дніпровська порадниця

Який вигляд має вулиця нині. Фото: Dnepr.info

Під мостом також приховані цікаві елементи: по обидва боки проходять тунелі дитячої залізниці, які з мосту не видно.

Шлях Дитячої залізниці. Фото: Дніпровська порадниця

