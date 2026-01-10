Раньше там встречалась богема: где в Харькове есть кондитерская, работающая в здании кабаре (фото)

Интерьер здания удивляет посетителей оригинальным шармом начала прошлого столетия

На главной в Харькове — улице Сумской находится заведение, которое разместилось в интереснейшем месте. В помещении, которое раньше было популярным кабаре, сегодня работает кондитерская "Крендель".

Местная богема очень любила наведываться в этот дом. "Телеграф" расскажет об истории дома, где разместилось кафе "Крендель".

Где находится заведение

"Крендель" находится, наверное, в самом известном здании города – в доме Саламандра, на улице Сумской, 17. Здание в Харькове было построено в 1913 году. Это один из самых красивых домов в Харькове, по проекту архитектора Веревкина здание украшают колонны, витражи и скульптуры.

Фасад дома богато украшен. Фото Wikipedia/Михаил Титаренко

В 1920-1930 годах на месте кондитерской "Кренделя" было кабаре, которое любила местная богема. Позже дом переоборудовали под коммунальное, поделив между жителями. Сегодня в заведении можно посмотреть старинные интерьеры, огромные витражные окна, паркет и съесть пирожное.

Дом Саламандара. Фото Википедия

Сегодня там разместилось кафе "Крендель" — семейная кондитерская, в которой можно попробовать изысканные десерты, выпить чашку ароматного кофе, купить свежеиспеченный хлеб и насладиться прекрасным времяпрепровождением с видом на центр Харькова.

Вход в кондитерскую "Крендель"

Пирожные

