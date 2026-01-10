В Украине официанты зарабатывают вдвое больше некоторых учителей. Какие у них зарплаты

В 2026 году заработную плату учителям поднимут

Средняя зарплата официанта в Украине выросла более чем на сто процентов за последние три года. В то же время, заработная плата учителей растет значительно медленнее.

Как свидетельствуют данные сервиса поиска работы Work.ua, за три года средняя зарплата официанта в Украине выросла на 108%. В январе 2023 года она составляла 12 тысяч гривен, а сейчас – 25 тысяч гривен.

Средняя зарплата официанта в Украине

За год средняя заработная плата официанта выросла на 19 процентов. При этом средняя зарплата, например, учителя труда с января 2025 года увеличилась всего на 4 процента. Сейчас она составляет 12 500 гривен.

Средняя зарплата учителя труда в Украине

Учитель начальных классов в январе 2026 года получает в среднем 19 тысяч гривен. Годовой рост заработной платы составил 15 процентов.

Средняя зарплата учителя начальных классов в Украине

Средняя зарплата учителя географии сейчас составляет 17 500 гривен, за год она увеличилась на 21 процент. Однако за три года заработная плата этих педагогов, по данным Work.ua, не выросла.

Средняя зарплата учителя географии в Украине

Как сообщал "Телеграф", зарплаты дворников в Украине растут быстрее, чем учителей. Также мы писали, насколько зарплата посудомойщиков превышает учительскую.