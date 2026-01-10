В Украине официанты зарабатывают вдвое больше некоторых учителей. Какие у них зарплаты
В 2026 году заработную плату учителям поднимут
Средняя зарплата официанта в Украине выросла более чем на сто процентов за последние три года. В то же время, заработная плата учителей растет значительно медленнее.
Как свидетельствуют данные сервиса поиска работы Work.ua, за три года средняя зарплата официанта в Украине выросла на 108%. В январе 2023 года она составляла 12 тысяч гривен, а сейчас – 25 тысяч гривен.
За год средняя заработная плата официанта выросла на 19 процентов. При этом средняя зарплата, например, учителя труда с января 2025 года увеличилась всего на 4 процента. Сейчас она составляет 12 500 гривен.
Учитель начальных классов в январе 2026 года получает в среднем 19 тысяч гривен. Годовой рост заработной платы составил 15 процентов.
Средняя зарплата учителя географии сейчас составляет 17 500 гривен, за год она увеличилась на 21 процент. Однако за три года заработная плата этих педагогов, по данным Work.ua, не выросла.
