Губка Боб сдал на права: необычное транспортное средство в Харькове завирусилось в TikTok (видео)

Пользователи сети активно комментируют ситуацию

В Харькове водитель снял неожиданный курьез. Он даже не мог себе представить, что может увидеть такое транспортное средство посреди спального района города.

Видео было обнародовано в одной из соцсетей. Среди автомобилей во дворе многоквартирных домов кто-то припарковал лодку.

Пользователи с юмором отреагировали на увиденное. Многие шутки касались всемирного потопа.

"Ну, сейчас такая погода, дожди так что хороший транспорт на зиму". "Ну, а шо, этож Харьков а вдруг в плавь надо, а тут бац и готов". "Все пугают всемирным потопом, вот человечек и подготовился, чтобы потом не кипешевать", — пишут в комментариях.

Комментарии к видео

Комментарии к видео с лодкой

Также люди напомнили, что там рядом речка. А плавсредство достали из воды, чтобы весной спустить на воду.

"Там же река в 50 метрах". "Так там река рядом, все логично", "Там еще сетки ночью ставили", — пишут пользователи.

Пользователи напомнили, что рядом река

Многие вспомнили кинематографических и мультипликационных персонажей. В частности, Губку Боба и Джека Воробья.

"Губка Боб наконец сдал на права и посетил Харьков". "Это не лодка, это яхта. Там Джек Воробей пришвартовался". "Губка Боб заехал", — пишут в комментариях.

Комментарии о Губке Бобе

Комментарии о Джеке Воробье

Многие смотрели на ситуацию с практической точки зрения. Люди писали, что ввиду погоды и других факторов нужно быть готовы ко всему.

"Харьков строит ковчег, шарить надо". Купил лодку, а дома места нет ну не продавать же назад". "Ну, в связи с погодой, то есть норм". "Да кто его знает-чего ждать в этом году". "Ну а вдруг потоп?". "Лодка также транспорт", — шутят в сети.

Шутки пользователей о лодке

Ранее "Телеграф" рассказывал, что львовянин на лыжах стал звездой TikTok, показав, как нужно в непогоду передвигаться по городу.