Рус

Губка Боб здав на права: незвичайний транспортний засіб в Харкові завірусився в TikTok (відео)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Човен поруч з автомобілем в Харкові Новина оновлена 11 січня 2026, 18:09
Човен поруч з автомобілем в Харкові. Фото Колаж "Телеграфу"

Користувачі мережі активно коментують ситуацію

В Харкові водій зафільмував неочікуваний курйоз. Він навіть не міг собі уявити, що може побачити такий транспортний засіб посеред спального района міста.

Відео було оприлюднене в одній із соцмереж. Серед автомобілів у дворі багатоквартирних будинків хтось припаркував човен.

Користувачі з гумором відареагували на побачене. Багато жартів стосувалось всесвітнього потопу.

"Та зараз така погода дощі так що хороший транспорт на зиму". "Ну, а шо, цеж Харків а раптом у плавь треба, а тут бац і готовий". "Всі лякають всесвітнім потопом, ось чоловічок і підготувався, щоб потім не кипішувати", — пишуть в коментарях.

Коментарі до відео
Коментарі до відео
Коментарі до відео з човном
Коментарі до відео з човном

Також люди нагадали, що там поруч річка. А плавзасіб дістали з води, щоб весною спустити на воду.

"Там же річка за 50 метрів". "Так там річка поряд, все логічно", "Там ще сєтки вночі ставили", — жартують користувачі.

Користувачі нагадали, що поруч річка
Користувачі нагадали, що поруч річка

Багато хто згадав кінематографічних та мультиплікаційних персонажів. Зокрема, Губку Боба та Джека Горобця.

"Губка Боб нарешті здав на права і завітав до Харкова". "Це не човен, це яхта. То Джек горобець пришвартувався". "Губка боб заїхав", — пишуть в коментарях.

Дописи про Губку Боба
Дописи про Губку Боба
Дописи про Джека Горобця
Дописи про Джека Горобця

Багато хто дивився на ситуацію з практичної точки зору. Люди писали, що зважаючи на погоду та інші фактори, потрібно бути готови до всього.

"Харків будує ковчег, шарити треба". Купив човен, а вдома місця немає ну не продавати ж назад". "Ну, у зв'язку з погодою, то є норм". "Та хто його знає- чого чекати цього року". "Ну а раптом потоп?". "Човен також транспорт", — жартують в мережі.

Жарти користувачів щодо човна
Жарти користувачів щодо човна

Раніше "Телеграф" розповідав, що львів'янин на лижах став зіркою TikTok, показавши як треба в негоду пересуватись містом.

Теги:
#Харків #Відео #Човен #Курйоз