Губка Боб здав на права: незвичайний транспортний засіб в Харкові завірусився в TikTok (відео)

Користувачі мережі активно коментують ситуацію

В Харкові водій зафільмував неочікуваний курйоз. Він навіть не міг собі уявити, що може побачити такий транспортний засіб посеред спального района міста.

Відео було оприлюднене в одній із соцмереж. Серед автомобілів у дворі багатоквартирних будинків хтось припаркував човен.

Користувачі з гумором відареагували на побачене. Багато жартів стосувалось всесвітнього потопу.

"Та зараз така погода дощі так що хороший транспорт на зиму". "Ну, а шо, цеж Харків а раптом у плавь треба, а тут бац і готовий". "Всі лякають всесвітнім потопом, ось чоловічок і підготувався, щоб потім не кипішувати", — пишуть в коментарях.

Коментарі до відео

Коментарі до відео з човном

Також люди нагадали, що там поруч річка. А плавзасіб дістали з води, щоб весною спустити на воду.

"Там же річка за 50 метрів". "Так там річка поряд, все логічно", "Там ще сєтки вночі ставили", — жартують користувачі.

Користувачі нагадали, що поруч річка

Багато хто згадав кінематографічних та мультиплікаційних персонажів. Зокрема, Губку Боба та Джека Горобця.

"Губка Боб нарешті здав на права і завітав до Харкова". "Це не човен, це яхта. То Джек горобець пришвартувався". "Губка боб заїхав", — пишуть в коментарях.

Дописи про Губку Боба

Дописи про Джека Горобця

Багато хто дивився на ситуацію з практичної точки зору. Люди писали, що зважаючи на погоду та інші фактори, потрібно бути готови до всього.

"Харків будує ковчег, шарити треба". Купив човен, а вдома місця немає ну не продавати ж назад". "Ну, у зв'язку з погодою, то є норм". "Та хто його знає- чого чекати цього року". "Ну а раптом потоп?". "Човен також транспорт", — жартують в мережі.

Жарти користувачів щодо човна

Раніше "Телеграф" розповідав, що львів'янин на лижах став зіркою TikTok, показавши як треба в негоду пересуватись містом.