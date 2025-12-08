Похожа на рыбу: необычная пассажирка заползла в одесский трамвай и вызвала удивление в вагоне (забавный случай)

Курьез собрал сотню комментариев в соцсетях

В Одессе случилась необычная ситуация — женщина в костюме русалочки не могла забраться в общественный транспорт. Прохожие помогли ей залезть в трамвай.

Видео с необычной ситуацией опубликовал телеграмм-канал "Труха".

На видеозаписи видно, как девочка в костюме русалки с хвостом пытается попасть в трамвай. Из-за необычного наряда самостоятельно зайти в транспорт ей не удается, поэтому на помощь приходят другие пассажиры.

Несколько человек поддерживают девушку и помогают ей подняться на ступеньки трамвая. Костюм с хвостом значительно усложняет передвижение, но благодаря помощи прохожих героиня видео попадает внутрь.

В комментариях под видео пользователи шутят над ситуацией. Один из комментаторов написал: "Иногда приятно отвлечься от всего этого де@ьма и посмотреть на русалку в трамвае". Другой пошутил: "А Вы как думали — у моря живет". Кто-то отметил: "Народ сходит с ума. Лучше так, чем из окна". Отдельные зрители предполагают, что девушка снимала контент для соцсетей: "Разве только ради тик-токов". Некоторые комментаторы иронизируют: "Проиграла спор, наверное" и "Ну, на что заработала".

