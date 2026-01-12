Хит-парад мускатного винограда с фото: ну очень вкусно

Фото сортов, мимо которых нельзя пройти равнодушно.

Выбирая виноград для посадки на своей участке, многие садоводы спрашивают о вкусе. Конечно, это все очень индивидуально, но есть сорта солнечной ягоды, которые нравятся очень многим, ведь даже проходя мимо куста винограда, ощущаешь его приятный чарующий запах.

Фрумоаса Албэ

Фрумоаса Албэ (перевод с молдавского Белая красавица). Проверенный годами сорт с крупными белыми ягодами.

Фрумоаса Албэ: устойчива к виноградным болезням, крупные грозди, морозоустойчивость около 22 градусов.

Соломия

Кишмиш Соломия может похвастаться ранним сроком созревания и сочными гроздьями до 2 кг. К тому же у нее приятный соломенный цвет ягод, в которых почти нет семечек.

Соломия украинской селекции — очень красиво и очень вкусно. Морозоустойчивость до минус 23.

Гурман ранний

Гурман ранний уже стал классикой мускатного винограда, поскольку настоящие гурманы давно оценили его высокую устойчивость к болезням и отменные вкусовые характеристики. Морозоустойчивость до минус 24.

Гурман ранний — ранний красавец с шикарным вкусом.

Подарок Несветая

Подарок Несветая — очень интересный виноград темного цвета с мускатным вкусом. Очень ранний срок созревания, большая ягода и крупная гроздь, устойчивость к морозам до минус 21.

Подарок Несветая — настоящий подарок истинным ценителям солнечной ягоды.

Ливия

Еще один сорт украинской селекции, который невозможно не назвать — это Ливия, сорт, попавший в каталоги с 2010 года. Яркий цвет, великолепный вкус, но необходимость в профилактических обработках. Зато какая ягода!

Ливия — настоящая королева среди мускатных сортов винограда.

