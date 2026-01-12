Хіт-парад мускатного винограду з фото: ну дуже смачно

Фото сортів, повз які не можна пройти байдуже.

Вибираючи виноград для посадки на своїй ділянці, багато садівників запитують про смак. Звичайно, це все дуже індивідуально, але є сорти сонячної ягоди, які подобаються дуже багатьом, адже навіть проходячи повз кущ винограду, відчуваєш його приємний чарівний запах.

Фрумоаса Албе

Фрумоаса Албе (переклад з молдавської Біла красуня). Перевірений роками сорт із великими білими ягодами.

Фрумоаса Албе: стійка до виноградних хвороб, великі грона, морозостійкість близько 22 градусів.

Соломія

Кишмиш Соломія може похвалитися раннім терміном дозрівання та соковитими гронами до 2 кг. До того ж у неї приємний солом’яний колір ягід, у яких майже немає насіння.

Соломія української селекції, дуже гарно і дуже смачно. Морозостійкість мінус 23.

Гурман ранній

Гурман ранній вже став класикою мускатного винограду, оскільки справжні гурмани давно оцінили його високу стійкість до хвороб та відмінні смакові характеристики. Морозостійкість мінус 24.

Гурман ранній — ранній красень із шикарним смаком.

Подарунок Несветая

Подарунок Несветая дуже цікавий виноград темного кольору з мускатним смаком. Дуже ранній термін дозрівання, великі ягоди та великі грона, стійкість до морозів до мінус 21.

Подарунок Несветая — справжній подарунок справжнім поціновувачам сонячної ягоди.

Лівія

Ще один сорт української селекції, який неможливо не назвати, — це Лівія, сорт, який потрапив до каталогів з 2010 року. Яскравий колір, чудовий смак, але потреба у профілактичних обробках. Зате яка ягода!

Лівія – справжня королева серед мускатних сортів винограду.

