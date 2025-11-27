Самый лучший виноград без косточек — вы удивитесь, как легко его вырастить

Кишмиш или бескосточковый виноград пользуется большим спросом. Но какой сорт кишмиша выбрать, если их существует несколько десятков?

Виноград бывает с семечками (или как говорят в народе с косточками) и без них. Любой бессемянный виноград — это кишмиш, и в последнее время он пользуется огромным спросом. Употреблять такие ягоды особенно обожают маленькие дети, для которых кишмиш — это как конфетка, вкусная и полезная одновременно.

Важно: кишмиш (в смысле сушеный виноград) и кишмиш (в смысле сорт винограда без косточек) — это синонимы. А еще есть изюм — это любой сушенный виноград, и с косточками и без.

Самым лучшим сортом кишмиша в Украине можно назвать Столетие. Проверенный годами, надежный, очень урожайный, достаточно неприхотливый, с огромными гроздями и не мелкой ягодой — этот представитель американской селекции доставляет только положительные эмоции.

Саженец кишмиша Столетие в цене не дорогой, потому что не является новинкой. Созревает в условиях Днепропетровской области на конец августа, начало сентября . Не трескается, не повреждается осой, имеет хорошую транспортабельность. Морозоустойчивость на уровне минус 23 градусов, а это значит что в южных и частично в центральных регионах Украины может выращиваться без укрытия.

У Столетия нет косточек совсем-совсем! Никаких обработок гиббереллином ему не нужно

Особенность Столетия: ему нужны хорошие опоры и много места, при наборе древесины быстро утолщаются побеги, а грозди становятся еще больше.

Употреблять Столетие одно удовольствие: легкий мускат во вкусе, с приятным подхрустом и средним уровнем сахара. Остается добавить, что минимум три профилактических обработки (по пятому листу, до цветения и после) для Столетия пригодятся, чтобы не допустить заболеваний, присущих винограду.

Кишмиш Столетие — красив и вкусен

