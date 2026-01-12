Лампа светится после отключения: какие причины и почему это лучше не игнорировать

Свечение LED-ламп даже при выключенном выключателе – распространенная ситуация

Многие замечали, что светодиодная лампа дает слабый свет, даже в выключенном состоянии. Есть несколько причин, почему так может быть.

Лампа может светиться остаточным светом до 15 секунд после выключения. Также бывает, что светодиодная лампа вообще не выключается и слабо светится постоянно.

Опасно ли постоянное свечение светодиодной лампы

Остаточное, или постоянное слабое свечение не опасно само по себе. Однако такая ситуация сигнализирует о том, что в помещении есть проблемы с проводкой. Поэтому нужно обратиться к специалистам.

Светодиодные лампы

Остаточное свечение

Светодиодные лампы могут продолжать давать свет от 5 до 20 секунд после выключения. Дело в наличии в лампе преобразователя AC-DC с фильтрующим конденсатором. После выключения лампы в нем остается незначительное количество тока, который какое-то время питает лампу.

Постоянное тусклое свечение

Распространена ситуация, когда лампа постоянно чуть-чуть светит, не реагируя на выключение. Это может возникать по нескольким причинам, приводим наиболее распространенные из них.

Использование выключателя с подсветкой

Неправильный монтаж выключателя

Вместо выключателя используется димер (так называемый плавный выключатель)

На нулевом проводе есть напряжение в районе 20-30 В

В любом случае, если лампы не выключаются, лучше обратиться к электрикам. Специалисты установят точную причину и устранят неполадки.

