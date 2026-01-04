Не только для красоты: зачем в лифтах нужны зеркала

Этот элемент решает сразу несколько задач

Во многих современных и некоторых старых лифтах можно заметить зеркала, которые уже давно стали обычной деталью и не вызывают удивления у пассажиров. Однако мало кто знает, для чего на самом деле их устанавливают в кабине.

Причина кроется не только в эстетических соображениях. Как объясняют специалисты, у этого решения есть сразу несколько практических причин.

Во-первых, зеркальные поверхности визуально расширяют пространство и снижают ощущение замкнутости в кабине. Это значительно важно для людей, испытывающих тревогу или страдающих клаустрофобией.

Во-вторых, зеркала повышают уровень безопасности. Благодаря такой детали в кабине лифта, пассажиры могут видеть, что происходит за спиной.

Кроме того, зеркала частично выполняют антивандальную функцию: находясь под наблюдением собственного отражения, люди реже совершают необдуманные действия.

Таким образом, эксперты отмечают, что сочетание психологического комфорта и практической пользы сделало зеркала стандартным элементом лифтовых кабин во многих странах мира.

