Не для эстетики. Зачем на самом деле на ножах делают отверстия

Существует большое разнообразие кухонных ножей. Они бывают большими и маленькими, широкими и узкими, с необычными изгибами и даже отверстиями.

"Телеграф" рассказывает, зачем в лезвии ножа делают отверстия. Они бывают большими, практически по всему лезвию и в виде одной дыры. Многие думают, что это дизайнерское решение, чтобы нож выглядел необычно и более эффектно, однако на самом деле отверстия на лезвии ножей делают для удобства использования.

Зачем отверстия в ножах для сыров

Обычно ножи с большими отверстиями используют для нарезки сыров. Благодаря отверстиям сыр легче и равномернее нарезается. Пустоты в лезвии ножа уменьшают площадь контакта лезвия и сыром, в результате чего продукт меньше прилипает к ножу.

Нож для нарезки сыра

При нарезании сыра ножом с отверстиями, кусочки получаются более ровными и не выглядят "рваными". Особенно это актуально при нарезании мягких и полумягких сортов – бри, камамбер, горгонзола.

Зачем отверстия в ножах для мяса

В ножах для мяса обычно имеется одно отверстие круглой формы поближе к ручке. Его предназначение такое же, как и в сырных ножах — избежать прилипания кусков мяса к ножу во время нарезки. Отверстие создает прослойку воздуха между лезвием и поверхностью мяса, что снижает трение и упрощает процесс нарезки.

Нож для обвалки мяса

