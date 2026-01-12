Лампа світиться після вимкнення: які причини та чому це краще не ігнорувати

Світіння LED-ламп навіть при вимкненому вимикачі - поширена ситуація

Багато хто помічав, що світлодіодна лампа дає слабке світло, навіть у виключеному стані. Є кілька причин, чому так може бути.

Лампа може світитися залишковим світлом до 15 секунд після вимкнення. Також буває, що світлодіодна лампа взагалі не вимикається повністю та слабко світиться постійно.

Чи небезпечно постійне світіння світлодіодної лампи

Залишкове, або постійне слабке світіння не є небезпечним саме по собі. Однак така ситуація сигналізує про те, що в приміщенні є проблеми з проводкою. Тому треба звернутися до фахівців.

Світлодіодні лампи

Залишкове світіння

Світлодіодні лампи можуть продовжувати давати світло від 5 до 20 секунд після вимкнення. Річ у наявності у лампі перетворювача AC-DC з фільтруючим конденсатором. Після вимкнення лампи в ньому залишається незначна кількість струму, який живить лампу.

Постійне тьмяне світіння

Поширена ситуація, коли лампа постійно трохи світить, не реагуючи на вимкнення. Це може виникати з кількох причин, наводимо найпоширеніші з них.

Використання вимикача з підсвічуванням

Неправильний монтаж вимикача

Замість вимикача використовується димер (так званий плавний вимикач)

На нульовому проводі присутня напруга в районі 20-30 В

У будь-якому разі якщо лампи не вимикаються, краще звернутися до електриків. Фахівці встановлять точну причину та усунуть несправності.

