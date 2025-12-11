Укр

Разница колоссальная? Чем отличаются матовые и прозрачные лампочки

Татьяна Крутякова
Одни из них дают яркий свет, а другие имеют несколько спектров

Во время освещения помещений люди используют разные виды лампочек. При этом у многих возникает вопрос: есть ли разница между матовыми и прозрачными лампочками.

"Телеграф" разобрался в этом вопросе и расскажет, какие лампочки лучше. Заметим, что матовые имеют специальное покрытие внутри, а прозрачные – нет.

Таким образом, матовые лампочки дают более мягкий и рассеянный свет, а прозрачные в разы ярче. То есть первый вариант лучше подойдет для освещения спальни, детской или гостиной. А вот прозрачные лампочки можно использовать на кухне или в ванной комнате, где обычно нужно больше света.

При этом на качество лампочек наличие или отсутствие матового покрытия не влияет. Здесь все зависит от производителя. Заметим, что в большинстве лампочки в магазинах имеют гарантии, поэтому покупая их, сохраните коробку и чек.

Какой тип света лучше выбрать

Прозрачные лампочки обычно имеют один тип света – теплый. Он считается универсальным и подходит для любых помещений в квартире. А вот матовые лампочки имеют теплый и холодный свет. Их разница в том, что холодный имеет голубой оттенок, а теплый – желтый.

Теплый и холодный свет
Теплый и холодный свет

Теплый свет добавляет помещениям уюта, поэтому его рекомендуется использовать для дома. Холодный часто можно встретить в супермаркетах, больницах и аптеках. Однако и в домашних условиях его тоже можно использовать.

