Хотіла вкрасти цілі сани риби. Пухнаста "злодійка" стала зіркою Instagram (відео)

Тварина хоч і боялась людей, але довго трималась на своєму

У мережі завірусилось кумедне відео, як лисиця взимку на льоду намагалась обікрасти рибалок. Хижачка схопила у зуби шнурок від санок з уловом та потягла їх.

Відповідне відео опублікували в Instagram. На кадрах видно, як лисиця досить близько підійшла до людей, але страх не завадив їй полювати.

Хижачка не розгубилась, схопила в пащу шнурок від санок та потягла їх за собою. Тваринка досить вправно та вперто продовжувала тягнути весь улов з водойми по льоду. Однак рибалки досить швидко помітили "злодійку" та вирішили забрати в неї здобич. Але лисиця так швидко не здалась.

Хижачка буквально зубами вхопилась у санки та не пускала їх. При цьому рибалка підійшов до неї досить близько та намагався спочатку просто налякати. Але це не дало результату. Тому чоловік взявся за сани з іншого боку та просто тримав їх. При цьому лисиця докладала максимум зусиль, аби здобич залишилась їй.

Чим саме закінчився цей "двобій" за рибу, невідомо. Однак ймовірніше хижачка просто відпустила сани та втікла. До слова, курйозна ситуація сталась з рибалками в Казахстані під Астаною.

