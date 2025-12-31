Кот "украсил" Starlink и стал звездой сети в Украине: "Как тебе такое, Илон Маск?"

Украинцы поддержали "мнение и почерк" кота

В сети завирусилось смешное видео с котом на боевой позиции и Starlink. Пользователи в комментариях сразу вспомнили владельца американской компании SpaceX Илона Маска, создавшего эти спутниковые интернет-сервисы.

Соответствующее видео опубликовал военный в Тике Ток. Оно набрало тысячи лайков, просмотров и комментариев, потому что сильно насмешило украинцев.

На видео видно, что мужчина показывает большого пушистого кота на заборе в частном секторе, а затем переводит камеру на Starlink. Его антенна замаскирована специальной сеткой, но невооруженным глазом видно, что кот уже знаком с этим устройством. Ведь на нем лежат кошачьи фекалии. Именно, на улице кот не нашел лучшего туалета, чем спутниковая антенна Starlink.

Это видео сильно рассмешило украинцев, которые шутили и о минах, и о том, что кот просто "выразил" свое мнение по поводу Илона Макса. В сети писали:

Как тебе, Илон.

Клал он на того Илона, как и на его старлинки. У украинских кошек тоже есть своя позиция.

Новый вид маскировки.

Маскировка должна быть натуральной.

Заложил противопехотную.

Он прямо говорит, что говно этот Старлинк.

Заминировал.

Это он от всего сердца Илону передал.

Для справки

Илон Маск – американский миллиардер, известный в мире своими разработками. Однако он достаточно часто выражает пророссийские и антиукраинские нарративы, что злит и раздражает украинцев. К примеру, "Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь украинская власть зашла слишком далеко. Бесконечная смерть в окопах — это неправильно, и любому, кто продолжает на этом настаивать, ему не хватает сочувствия и ума", — из поста Маска 21 февраля 2025 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы создали смешные мемы о Новом годе и праздничном настроении.