Кот "украсил" Starlink и стал звездой сети в Украине: "Как тебе такое, Илон Маск?"
Украинцы поддержали "мнение и почерк" кота
В сети завирусилось смешное видео с котом на боевой позиции и Starlink. Пользователи в комментариях сразу вспомнили владельца американской компании SpaceX Илона Маска, создавшего эти спутниковые интернет-сервисы.
Соответствующее видео опубликовал военный в Тике Ток. Оно набрало тысячи лайков, просмотров и комментариев, потому что сильно насмешило украинцев.
На видео видно, что мужчина показывает большого пушистого кота на заборе в частном секторе, а затем переводит камеру на Starlink. Его антенна замаскирована специальной сеткой, но невооруженным глазом видно, что кот уже знаком с этим устройством. Ведь на нем лежат кошачьи фекалии. Именно, на улице кот не нашел лучшего туалета, чем спутниковая антенна Starlink.
Это видео сильно рассмешило украинцев, которые шутили и о минах, и о том, что кот просто "выразил" свое мнение по поводу Илона Макса. В сети писали:
- Как тебе, Илон.
- Клал он на того Илона, как и на его старлинки. У украинских кошек тоже есть своя позиция.
- Новый вид маскировки.
- Маскировка должна быть натуральной.
- Заложил противопехотную.
- Он прямо говорит, что говно этот Старлинк.
- Заминировал.
- Это он от всего сердца Илону передал.
Для справки
Илон Маск – американский миллиардер, известный в мире своими разработками. Однако он достаточно часто выражает пророссийские и антиукраинские нарративы, что злит и раздражает украинцев. К примеру, "Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь украинская власть зашла слишком далеко. Бесконечная смерть в окопах — это неправильно, и любому, кто продолжает на этом настаивать, ему не хватает сочувствия и ума", — из поста Маска 21 февраля 2025 года.
