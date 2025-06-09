Укр

Что известно о жене "Рэдиса" Прокопенко и как она выглядит

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что известно о жене "Рэдиса" Екатерине Прокопенко
Что известно о жене "Рэдиса" Екатерине Прокопенко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Жена военного прилагала усилия, чтобы освободить его из плена

Денис Прокопенко с позывным "Редис" — известный украинский военный, командир 12 бригады специального назначения "Азов". Он руководил обороной Мариуполя, за что получил звание "Герой Украины". Прокопенко прошел русский плен, а после увольнения вернулся на фронт. Недавно он предложил обменять "азовцев" на священников УПЦ МП. Жена военного также делает многое для Украины.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене Денисе Прокопенко — Екатерине, и чем она занимается.

Что известно о жене "Рэдиса"

Екатерина Козина (девичья фамилия) родилась в Киеве в 1995 году. Она получала образование в Киевском университете имени Бориса Гринченко по специальности "Международные отношения". Екатерина работала в разных сферах: гидом, консультантом, в SMM и видеомонтаже.

Екатерина Прокопенко что известно
Екатерина Прокопенко пробовала себя в разных сферах, фото из соцсетей

В 2015 году Екатерина познакомилась с Денисом Прокопенко. В 2019 году пара сыграла свадьбу.

Екатерина и Денис Прокопенко
Екатерина и Денис Прокопенко вместе в течение 10 лет, фото из соцсетей

До вторжения россиян Прокопенко работала иллюстратором под псевдонимом "Коза рогатая" и была волонтером. Когда ее муж и другие военные "Азова" оказались в окружении россиян в Мариуполе, Екатерина устраивала акции с другими женами бойцов, чтобы власть спасла их.

Екатерина Прокопенко жена "Рэдиса"
Екатерина Прокопенко устраивала акции о пленных "азовцах", фото из сети

Чтобы освободить "азовцев", Екатерина с женой другого военного Юлией Федосюк ездила к Папе Римскому в Ватикан. Они попросили понтифика спасти воинов из "Азовстали". В частности, речь шла об экстракции — вывозе военных третьей страной с согласия противоборствующих сторон.

Екатерина Прокопенко ездила к Папе Римскому
Прокопенко ездила к Папе Римскому, фото из сети

После того, как муж Екатерины и другие бойцы "Азова" попали в плен россиян, она прилагала усилия, чтобы освободить защитников. Прокопенко учредила общественную организацию "Ассоциация семей защитников Азовстали". Деятельность предполагала создание информационных кампаний по возвращению "азовцев" из плена. В Киеве и других городах Украины начали проходить акции с напоминанием о необходимости освобождения защитников Мариуполя.

В сентябре 2022 года из плена вернули 215 пленных, среди которых было 188 "азовцев". Защитников обменяли на пророссийского экс-нардепа Виктора Медведчука.

Денис Прокопенко вышел из плена
Прокопенко был освобожден из плена в 2022 году, фото из сети

В июле 2023 года Дениса и других лидеров "Азова", в частности, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко, Дениса Шлегу, вернули в Украину.

Чем сейчас занимается жена "Рэдиса"

Сейчас жена "Рэдиса" продолжает работать в своей организации "Ассоциация семей защитников Азовстали". В Киеве и в других городах регулярно проводят акции. Они напоминают обществу о том, что в плену россиян все еще находятся сотни защитников "Азовстали".

В 2024 году Прокопенко с другими членами "Ассоциации семей защитников Азовстали" приняла участие в круглом столе в Великобритании. Участники обсуждали освобождение из плена "азовцев", которых тогда насчитывалось 900. Жена "Рэдиса" увиделась там с экс-премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Екатерина Прокопенко в Великобритании
Прокопенко приняла участие в круглом столе в Великобритании, фото из соцсетей
Екатерина Прокопенко и Борис Джонсон
Прокопенко виделась с Борисом Джонсоном, фото из соцсетей

Кроме того, Екатерина распространяет на своей странице в фейсбуке новости об "азовцах" и делится моментами из своей жизни.

Где сейчас Екатерина Прокопенко
Прокопенко иногда делится своей жизнью, фото из соцсетей
Екатерина Прокопенко где сейчас
Екатерина Прокопенко продолжает заниматься волонтерством, фото из соцсетей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене командира 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадяра" Роберта Бровди. Она родом из Ужгорода.

Теги:
#Азов #Дружина #Денис Прокопенко