Что известно о жене "Рэдиса" Прокопенко и как она выглядит

Жена военного прилагала усилия, чтобы освободить его из плена

Денис Прокопенко с позывным "Редис" — известный украинский военный, командир 12 бригады специального назначения "Азов". Он руководил обороной Мариуполя, за что получил звание "Герой Украины". Прокопенко прошел русский плен, а после увольнения вернулся на фронт. Недавно он предложил обменять "азовцев" на священников УПЦ МП. Жена военного также делает многое для Украины.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене Денисе Прокопенко — Екатерине, и чем она занимается.

Что известно о жене "Рэдиса"

Екатерина Козина (девичья фамилия) родилась в Киеве в 1995 году. Она получала образование в Киевском университете имени Бориса Гринченко по специальности "Международные отношения". Екатерина работала в разных сферах: гидом, консультантом, в SMM и видеомонтаже.

Екатерина Прокопенко пробовала себя в разных сферах, фото из соцсетей

В 2015 году Екатерина познакомилась с Денисом Прокопенко. В 2019 году пара сыграла свадьбу.

Екатерина и Денис Прокопенко вместе в течение 10 лет, фото из соцсетей

До вторжения россиян Прокопенко работала иллюстратором под псевдонимом "Коза рогатая" и была волонтером. Когда ее муж и другие военные "Азова" оказались в окружении россиян в Мариуполе, Екатерина устраивала акции с другими женами бойцов, чтобы власть спасла их.

Екатерина Прокопенко устраивала акции о пленных "азовцах", фото из сети

Чтобы освободить "азовцев", Екатерина с женой другого военного Юлией Федосюк ездила к Папе Римскому в Ватикан. Они попросили понтифика спасти воинов из "Азовстали". В частности, речь шла об экстракции — вывозе военных третьей страной с согласия противоборствующих сторон.

Прокопенко ездила к Папе Римскому, фото из сети

После того, как муж Екатерины и другие бойцы "Азова" попали в плен россиян, она прилагала усилия, чтобы освободить защитников. Прокопенко учредила общественную организацию "Ассоциация семей защитников Азовстали". Деятельность предполагала создание информационных кампаний по возвращению "азовцев" из плена. В Киеве и других городах Украины начали проходить акции с напоминанием о необходимости освобождения защитников Мариуполя.

В сентябре 2022 года из плена вернули 215 пленных, среди которых было 188 "азовцев". Защитников обменяли на пророссийского экс-нардепа Виктора Медведчука.

Прокопенко был освобожден из плена в 2022 году, фото из сети

В июле 2023 года Дениса и других лидеров "Азова", в частности, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко, Дениса Шлегу, вернули в Украину.

Чем сейчас занимается жена "Рэдиса"

Сейчас жена "Рэдиса" продолжает работать в своей организации "Ассоциация семей защитников Азовстали". В Киеве и в других городах регулярно проводят акции. Они напоминают обществу о том, что в плену россиян все еще находятся сотни защитников "Азовстали".

В 2024 году Прокопенко с другими членами "Ассоциации семей защитников Азовстали" приняла участие в круглом столе в Великобритании. Участники обсуждали освобождение из плена "азовцев", которых тогда насчитывалось 900. Жена "Рэдиса" увиделась там с экс-премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Прокопенко приняла участие в круглом столе в Великобритании, фото из соцсетей

Прокопенко виделась с Борисом Джонсоном, фото из соцсетей

Кроме того, Екатерина распространяет на своей странице в фейсбуке новости об "азовцах" и делится моментами из своей жизни.

Прокопенко иногда делится своей жизнью, фото из соцсетей

Екатерина Прокопенко продолжает заниматься волонтерством, фото из соцсетей

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