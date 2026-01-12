Ответ очень прост: почему снег имеет белый цвет

Здесь замешан природный эффект

Каждый из нас когда-то задавал себе интересные вопросы, на которые сразу и не найдешь ответа. Как вот, зачем на ножах для сыра есть отверстия и почему снег белый, хотя сами снежинки прозрачные.

"Телеграф" подготовил ответы, почему этот феномен выглядит именно так. Всё объясняется природным эффектом.

Снег на елке. Фото: Время-Действие

Снег кажется белым из-за того, что между кристаллами много воздуха, и это мешает свету пройти прямо. Солнечный свет отражается в разные стороны, поэтому снег выглядит белым.

Иногда снег может иметь другой цвет. В горах и холодных регионах он бывает розовым или красным из-за микроскопических водорослей между кристаллами. Также фиксировали случаи, когда снег падал уже голубым, зеленым, серым или черным.

Интересные факты о снеге

Снег падает на землю в виде снежинок, которые почти на 95% состоят из воздуха. Из-за этого они опускаются медленно. Большинство снежинок имеют шестиугольную форму и обычно не превышают 5 миллиметров, хотя в истории зафиксировали снежинку диаметром около 38 сантиметров и толщиной 20 см. Она выпала во время снегопада в 1887 году в Америке.

