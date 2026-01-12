Відповідь дуже проста: чому сніг має білий колір

Тут замішаний природний ефект

Кожен з нас колись ставив собі цікаві питання, на які одразу і не знайдеш відповідь. Як от, навіщо на ножах для сиру є отвори та чому сніг білий, хоча самі сніжинки — прозорі.

"Телеграф" підготував відповіді, чому цей феномен виглядає саме так. Усе пояснюється природним ефектом.

Сніг на ялинці. Фото: Час-Дій

Сніг здається білим через те, що між кристалами багато повітря, і це заважає світлу пройти прямо. Сонячне світло відбивається у різні боки, тому сніг виглядає білим.

Іноді сніг може мати інший колір. У горах і холодних регіонах він буває рожевим або червоним через мікроскопічні водорості між кристалами. Також фіксували випадки, коли сніг падав уже блакитним, зеленим, сірим або чорним.

Цікаві факти про сніг

Сніг падає на землю у вигляді сніжинок, які майже на 95% складаються з повітря. Через це вони опускаються повільно. Більшість сніжинок мають шестикутну форму й зазвичай не перевищують 5 міліметрів, хоча в історії зафіксували сніжинку діаметром близько 38 сантиметрів та завтовшки 20 см. Вона випала під час снігопаду у 1887 році у Америці.

