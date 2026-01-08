Вы даже не догадывались. Что означает символ "е" на упаковках продуктов
Увидеть этот символ можно на упаковках со снеками и не только
Многие видели на упаковках с продуктами букву "е" у веса или штрихкода. Эта маркировка не случайна, она имеет свое значение.
"Телеграф" расскажет, что означает символ "е" на продуктах и в чем его ценность. Заметим, что не все продукты имеют такую маркировку, обычно речь идет о чипсах, сухариках или тд.
Что означает "е" на продуктах
Чаще этот символ есть на снеках. Его называют знаком маркировки, который означает, что вес "оценен". То есть знак показывает фактическое значение товара, в которое не входит вес тары или упаковки.
Многие не знают, что производители особо легкой продукции иногда не взвешивают каждую пачку отдельно. Это обычно указано на упаковке, когда рядом с весом есть отметка "+/-" несколько граммов. Ведь производительные ленты настроены так, что конвейер фасует продукты по заданному весу, но небольшая погрешность остается.
Проверяют точность веса легкой продукции на заводах достаточно просто: взвешивают целые коробки, на которых уже указан вес продукции. Фактический вес должен соответствовать указанному, но небольшие отклонения принимаются. То есть маркировка "е" означает, что вес оценили, и он равен тому, что указано на упаковке.
В чем разница веса и массы и при чем здесь нетто и брутто
Почти каждый продукт имеет на упаковке надпись "масса нетто" или "масса брутто". Первый вариант – это масса с тарой, а второй – без. Еще есть показатель полунетто – это масса вместе с первичным упаковочным материалом, который нельзя отделить без повреждения товара. К примеру, духи или рыбные консервы.
Заметим, что на товарах указывают именно массу, а не вес. Ведь масса – это неизменная мера количества вещества в теле, измеряемая в килограммах, а вес – это сила тяжести, с которой тело давит на опору, измеряется в ньютонах и зависит от местоположения (гравитации). Например, вес человека на планете Земля и на Луне будет отличаться.
