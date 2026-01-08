Вы даже не догадывались. Что означает символ "е" на упаковках продуктов

Увидеть этот символ можно на упаковках со снеками и не только

Многие видели на упаковках с продуктами букву "е" у веса или штрихкода. Эта маркировка не случайна, она имеет свое значение.

"Телеграф" расскажет, что означает символ "е" на продуктах и в чем его ценность. Заметим, что не все продукты имеют такую маркировку, обычно речь идет о чипсах, сухариках или тд.

Что означает "е" на продуктах

Чаще этот символ есть на снеках. Его называют знаком маркировки, который означает, что вес "оценен". То есть знак показывает фактическое значение товара, в которое не входит вес тары или упаковки.

Символ "е" на упаковке

Многие не знают, что производители особо легкой продукции иногда не взвешивают каждую пачку отдельно. Это обычно указано на упаковке, когда рядом с весом есть отметка "+/-" несколько граммов. Ведь производительные ленты настроены так, что конвейер фасует продукты по заданному весу, но небольшая погрешность остается.

Проверяют точность веса легкой продукции на заводах достаточно просто: взвешивают целые коробки, на которых уже указан вес продукции. Фактический вес должен соответствовать указанному, но небольшие отклонения принимаются. То есть маркировка "е" означает, что вес оценили, и он равен тому, что указано на упаковке.

В чем разница веса и массы и при чем здесь нетто и брутто

Почти каждый продукт имеет на упаковке надпись "масса нетто" или "масса брутто". Первый вариант – это масса с тарой, а второй – без. Еще есть показатель полунетто – это масса вместе с первичным упаковочным материалом, который нельзя отделить без повреждения товара. К примеру, духи или рыбные консервы.

Масса нетто

Заметим, что на товарах указывают именно массу, а не вес. Ведь масса – это неизменная мера количества вещества в теле, измеряемая в килограммах, а вес – это сила тяжести, с которой тело давит на опору, измеряется в ньютонах и зависит от местоположения (гравитации). Например, вес человека на планете Земля и на Луне будет отличаться.

