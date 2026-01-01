Не просто запасная: зачем на самом деле нужна вторая игла в шприце

Такая практика является стандартом безопасности и широко применяется в больницах и клиниках по всему миру

Многие хоть раз обращали внимание, что в некоторых медицинских процедурах используется шприц с двумя иглами — и это неспроста. Такой подход применяется для соблюдения стерильности и безопасности пациента.

Игла большего размера обычно используется для забора лекарства из флакона, а вторая — меньшего размера, непосредственно для инъекции. Такой подход повышает стерильность и комфорт.

Дело в том, что в процессе прокола препарата игла может затупиться или на неё могут попасть микрочастицы резины, что делает её непригодной для инъекции. Потому после набора препарата иглу меняют на новую, стерильную — именно ею выполняется укол пациенту. Это снижает риск инфицирования, уменьшает болевые ощущения и предотвращает повреждение тканей.

Такая практика является стандартом безопасности и широко применяется в больницах и клиниках по всему миру.

Также стоит добавить, что не все шприцы нуждаются в двух иглах. К примеру, для одноразовых шприцев с предварительно наполненным препаратом (как шприц-ручки для инсулина) дополнительная игла не нужна, ведь препарат уже готов к введению. То же касается шприцев для внутривенных инъекций, где обычно используется одна универсальная игла.

Шприц с двумя иглами

А вот когда требуется высокая точность или работа с густыми препаратами, две иглы остаются незаменимыми.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем на самом деле к новой одежде пришивают лоскуток ткани.