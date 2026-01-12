В месяц до 4 тыс на одного: украинцы рассказали, реально ли уложиться в этот бюджет и сбалансированно питаться

Есть ответы от людей, живущих самостоятельно, так и двух или трех

Украинка в социальных сетях спросила, возможно ли составить бюджет на еду в 3-4 тысяч гривен и при этом питаться сбалансированно. Пользователи уже поделились своим опытом.

Соответствующий пост девушка опубликовала в Threads под ником "slavamotyshena". Есть примеры, сколько тратят украинцы на питание на одного, двух и трех членов семьи.

Реально ли покупать продукты на 3-4 тысячи гривен на одного и нормально питаться

Поэтому, по словам пользовательницы соцсети под ником "kriz.slova", для семьи из трех человек (родители и ребенок) питание обходится в 15 тысяч гривен в месяц, если строго планировать меню, готовить дома и покупать только необходимые продукты. Она добавляет, что в семье почти ничего не выбрасывают, а на праздники или в пятницу могут заказывать доставку.

Пишущие под постом. Фото: Threads

Другая девушка под ником "anna_shpinai" также подтвердила, что на питание семьи с одним ребенком тратится 15 тысяч гривен, и это, как она написала, "максимально экономим".

Какие комментарии оставили под постом. Фото: Threads

Для двух человек бюджет уже будет чуть ниже — от 6 тысяч гривен в месяц на стандартную еду, как прокомментировала "konzychakovaa". И опять же "без всяких там выкрутасов".

Реакция людей под публикацией Фото: Threads

Хотя не все разделяют это мнение. Для кого-то питание всего на двоих обходится в 15 тысяч гривен. Хотя в то же время украинка с ником "nagel_selma" пишет, что питаться на 3-4 тысячи на одного человека реально — нужно готовить самостоятельно, составлять меню, следить за акциями в магазинах и отказаться от лишних сладостей и алкоголя.

Как отзываются под постом | Фото: Threads

Для одного человека сложить сбалансированное питание еще легче, по словам девушки с ником "linden_is_a_flower". Как отметила она, можно покупать разное мясо, крупы, овощи, квашеную капусту и готовить разные блюда. Однако в таком случае придется отказаться от красной рыбы, дорогих сортов мяса или деликатесов.

Какие мнения оставили под постом? Фото: Threads

Так что одному человеку вполне реально питаться на 3-4 тысячи гривен в месяц. Но такой бюджет вряд ли подойдет для живущих семьями.

