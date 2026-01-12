В місяць до 4 тис на одного: українці розповіли, чи реально влізти в цей бюджет і збалансовано харчуватись

Є відповіді від людей, які живуть самостійно, так і двох або трьох

Українка у соціальних мережах запитала, чи можливо скласти бюджет на їжу у 3-4 тисячі гривень і при цьому харчуватися збалансовано. Користувачі вже поділилися своїм досвідом.

Відповідний пост дівчина опублікувала у Threads під ніком "slavamotyshena". Є приклади, скільки витрачають українці на харчування на одного, двох та трьох членів родини.

Чи реально купувати продукти на 3-4 тисячі гривень на одного і нормально харчуватись

Тож, за словами користувачки соцмережі під ніком "kriz.slova", для родини з трьох осіб (батьки і дитина) харчування обходиться в 15 тисяч гривень на місяць, якщо суворо планувати меню, готувати вдома і купувати лише необхідні продукти. Вона додає, що в сім'ї майже нічого не викидають, а на свята чи у п’ятницю можуть замовляти доставку.

Що пишуть під постом. Фото: Threads

Інша дівчина під ніком "anna_shpinai" також підтвердила, що на харчування родини з однією дитиною витрачається 15 тисяч гривень, і це, як вона написала, "максимально економимо".

Які коментарі залишили під постом. Фото: Threads

Для двох людей бюджет вже буде трохи нижчий — від 6 тисяч гривень на місяць на стандартну їжу, як прокоментувала "konzychakovaa". І знову ж таки "без всяких там викрутасів".

Реакція людей під публікацією. Фото: Threads

Хоча не всі поділяють цю думку. Для когось харчування лише на двох обходиться в 15 тисяч гривень. Хоча водночас українка з ніком "nagel_selma" пише, що харчуватись на 3-4 тисяч на одну людину реально — треба готувати самостійно, складати меню, стежити за акціями в магазинах та відмовитися від зайвих солодощів та алкоголю.

Як відгукуються під постом. Фото: Threads

Для однієї людини скласти збалансоване харчування ще легше, за словами дівчини з ніком "linden_is_a_flower". Як зазначила вона, можна купувати різне м’ясо, крупи, овочі, квашену капусту та готувати різноманітні страви. Однак у такому випадку доведеться відмовитися від червоної риби, дорогих сортів м’яса або делікатесів.

Які думки залишили під постом. Фото: Threads

Отже, одній людині цілком реально харчуватися на 3-4 тисячі гривень на місяць. Але такий бюджет навряд чи підійде для тих, хто живе родинами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на які товари зараз діють великі знижки в АТБ. Серед продуктів знайдете ковбасу, каву та цукерки.