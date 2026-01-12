Первый стрит-фуд столицы. Как появилась киевская перепичка и в чем ее изюминка

Снаружи она выглядит как большой пирожок, а вот внутри…

Не мало блюд считаются символами Киева, однако кроме всем известного "Киевского торта", есть не менее популярная киевская перепичка. Это дрожжевое изделие существует десятки лет и не уступает современным хот-догам или шаурме.

"Телеграф" расскажет, что известно о киевской перепичке и почему она так популярна. Заметим, что практически перепичка – это сосиска в тесте, но с одной особенностью.

Готовят классическую киевскую перепичка из дрожжевого теста на сковороде с большим количеством масла или во фритюре. Внешне это блюдо похоже на довольно большой пирожок, а вот внутри вместо картофеля или капусты — сосиска. Вес киевской перепички составляет примерно 150 г, мякоть — примерно 75% готового изделия.

Киевская перепичка

Как выглядит киевская перепичка

Большую популярность перепичка приобрела в советское время, когда стрит-фуда фактически не было. Так, в 1986 году в Киеве на улице Богдана Хмельницкого открылось заведение "Киевская перепичка", которое продавало только эти лепешки. Они сразу стали популярны не только из-за достаточно бюджетной цены — 22 копейки, но и из-за сосисок. Ведь колбасные изделия в то время считались дефицитом. Кроме того, блюдо воспринимали как украинскую вариацию хот-дога.

Как менялась цена за киевскую перепичку:

2011 год — 4,5 грн;

2015 год — 8,5 грн;

2016 год — 10 грн;

2017 год — 15 грн;

2018 год — 17 грн;

2020 год — 20 грн;

2021 год — 25 грн;

2022 год — 30 грн;

2023 год — 40 грн;

2024 год — 45 грн;

2025 год — 50 грн.

Добавим, что киевская перепичка стала настолько популярной, что она даже входит в некоторые туристические перечни гастрономических блюд, которые обязательно нужно попробовать в Киеве. Интересно, что в 2024 году на улице Богдана Хмельницкого открыли скульптуру киевской перепички рядом с одноименным заведением.

Памятник киевской перепичке

