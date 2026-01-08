Звучит как шутка: как в Украине называют это популярное блюдо
Эту пряную приправу традиционно готовят перед Рождеством, Святвечером и Пасхой
В нашем языке множество таких интересных и забавных слов, что иногда даже два украинца сидя за столом не всегда понимают о чем речь. Это также касается и названий кулинарных блюд.
В одной из соцсетей обнародовано видео с жарким спором о значении слова "цвикли". "Телеграф" расскажет, откуда пошло это необычное слово и что оно означает.
На видео один из мужчин просит своего товарища передать ему цвикли. Мужчина с удивлением узнает, что это традиционный хрен со свеклой, подаваемый как приправа.
Что такое цвикли
Цвикли — это блюдо украинской и польской кухни из тертой печеной или вареной столовой свеклы, хрена и пряностей. Они наиболее распространены в западных регионах Украины.
Подают цвикли к мясным блюдам. Традиционно это блюдо готовят перед Рождеством, Сочельником и Пасхой.
Существует несколько вариаций цвиклей. В частности, с хреном, без хрена, с черносливом и фасолью, со сметаной, лимонным соком.
