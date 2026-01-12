Перший стріт-фуд столиці. Як виникла київська перепічка та в чому її родзинка
Зовні вона виглядає як великий пиріжок, а от в середині …
Чимало страв вважаються символами Києва, однак окрім усім відомого "Київського торта", є не менш популярна київська перепічка. Цей дріжджовий виріб існує десятки років і не уступає сучасним хот-догам чи шаурмі.
"Телеграф" розповість, що відомо про київську перепічку та чому вона така популярна. Зауважимо, що фактично перепічка — це сосиска в тісті, але з однією особливістю.
Готують класичну київську перепічку з дріжджового тіста на пательні з великою кількістю олії чи у фритюрі. Зовні ця страва схожа на досить великий пиріжок, а от в середині замість картоплі чи капусти — сосиска. Вага київської перепічки становить приблизно 150 г, м'якуш становить приблизно 75 % готового виробу.
Великої популярності перепічка набула за радянських часів, коли стріт-фуду фактично не було. Так, у 1986 році в Києві на вулиці Богдана Хмельницького відкрився заклад "Київська перепічка", який продавав тільки ці перепічки. Вони одразу стали популярними не тільки через досить бюджетну ціну — 22 копійки, а й через сосиски. Адже ковбасні вироби в ті часи вважались дефіцитом. Окрім того, страву сприймали як таку собі українську варіацію хот-дога.
Як змінювалась ціна за київську перепічку:
- 2011 рік — 4,5 грн;
- 2015 рік — 8,5 грн;
- 2016 рік — 10 грн;
- 2017 рік — 15 грн;
- 2018 рік — 17 грн;
- 2020 рік — 20 грн;
- 2021 рік — 25 грн;
- 2022 рік — 30 грн;
- 2023 рік — 40 грн;
- 2024 рік — 45 грн;
- 2025 рік — 50 грн.
Додамо, що київська перепічка стала настільки популярною, що вона входить навіть в деякі туристичні переліки гастрономічних страв, які обов'язково треба скуштувати в Києві. Цікаво, що у 2024 році на вулиці Богдана Хмельницького відкрили скульптуру київській перепічці поруч з однойменним закладом.
