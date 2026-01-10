Символ Донбасса и не только. Какое блюдо местные называли "Терриконом" и почему

Его готовили не только в семьях шахтеров

Одним из самых ярких символов украинского Донбасса есть терриконы, которые до сих пор удивляют многих людей. Однако лишь единицы знают, что в честь этих "гор" было названо одно местное блюдо.

"Телеграф" расскажет из чего его делают и почему именно называют "Терриконом". Заметим, что фактически это блюдо имеет два основных компонента – картофель и томатная паста.

На Донетчине и Луганщине в свое время был довольно популярный картофель, который называли "Террикон". Ведь к обычно картофельному пюре добавляли немного томатной пасты или сока. Смесь хорошо вымешивали, доводили до вкуса специями и подавали в виде горки.

Картофель Террикон

Обычно пюре для этого блюда готовили густым, чтобы оно хорошо держалось. Иногда вместо томатной пасты добавляли подливку, которую делали, обжаривая мясо, мелко нарезанный лук с томатами.

Почему красное пюре с томатной пастой называли "Терриконом"

Здесь все достаточно просто, большинство терриконов имеют красный цвет. Это хорошо видно на фото. Ведь их формировали из уже сгоревшего угля, то есть жужелки. А так как большинство людей на Донбассе работали именно в угольных шахтах, появилось такое блюдо как "Терикон".

Террикон

К слову, в Донецкой области картофельное пюре называли по-разному, к примеру, толченка, мячка, толчанка и толченя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какому популярному блюду из Полтавщины уже более 300 лет.