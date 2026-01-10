Укр

Символ Донбасса и не только. Какое блюдо местные называли "Терриконом" и почему

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Картофельное пюре Новость обновлена 10 января 2026, 14:51
Картофельное пюре. Фото Коллаж "Телеграфа"

Его готовили не только в семьях шахтеров

Одним из самых ярких символов украинского Донбасса есть терриконы, которые до сих пор удивляют многих людей. Однако лишь единицы знают, что в честь этих "гор" было названо одно местное блюдо.

"Телеграф" расскажет из чего его делают и почему именно называют "Терриконом". Заметим, что фактически это блюдо имеет два основных компонента – картофель и томатная паста.

На Донетчине и Луганщине в свое время был довольно популярный картофель, который называли "Террикон". Ведь к обычно картофельному пюре добавляли немного томатной пасты или сока. Смесь хорошо вымешивали, доводили до вкуса специями и подавали в виде горки.

Красное картофельное пюре
Картофель Террикон

Обычно пюре для этого блюда готовили густым, чтобы оно хорошо держалось. Иногда вместо томатной пасты добавляли подливку, которую делали, обжаривая мясо, мелко нарезанный лук с томатами.

Почему красное пюре с томатной пастой называли "Терриконом"

Здесь все достаточно просто, большинство терриконов имеют красный цвет. Это хорошо видно на фото. Ведь их формировали из уже сгоревшего угля, то есть жужелки. А так как большинство людей на Донбассе работали именно в угольных шахтах, появилось такое блюдо как "Терикон".

Террикон
Террикон

К слову, в Донецкой области картофельное пюре называли по-разному, к примеру, толченка, мячка, толчанка и толченя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какому популярному блюду из Полтавщины уже более 300 лет.

Теги:
#Донбасс #Картофель #Томатная паста #Пюре