Укр

Будет большой ошибкой? Почему первые блюда нельзя разогревать повторно

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Суп
Суп. Фото Коллаж "Телеграфа"

За этим нужно очень тщательно следить

Даже обычный суп может стать опасным, если нарушить простые правила хранения и разогрева. Некоторые ошибки, которые допускают хозяйки, могут быстро испортить блюдо.

"Телеграф" со ссылкой на "Gazeta" объяснил, что именно лучше не делать, чтобы суп или борщ простоял в холодильнике как можно дольше и его можно было есть.

Простые правила хранения и разогрева супов и борщей

Заправные супы можно готовить впрок, чего нельзя сказать о макаронных или пюре супах. В то же время борщи и рассольники можно готовить больше.

Большие объемы готового супа повторно не разогревают — он быстро портится. Это касается всех видов супов: на мясном, рыбном, курином бульоне, овощных отварах и даже молочных. Если нельзя приготовить столько, сколько съедят сразу, суп нужно быстро охладить, например, поместив кастрюлю в большую емкость с холодной водой, а затем убрать в холодильник. Затем порцию можно перелить в меньшую кастрюлю и разогреть.

Повторный разогрев изменяет текстуру и цвет супа. Особенно рискованно хранить супы в теплом виде несколько часов, так как бульон становится средой для бактерий. Они размножаются при 5–65 °С и каждые 20 минут могут удваиваться.

Супы с квашеной капустой или огурцами тоже не полностью безопасны — некоторые бактерии выдерживают кислую среду и высокие температуры.

Можно ли доварить суп или борщ, если выключили свет

Если приготовление супа прервалось, например из-за отключения света, его можно доварить только после того, как суп остыл и побыл в холодильнике. Оставлять суп на плите до полного остывания нельзя из-за того, что там могут начать размножаться бактерии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как не устроить взрыв при использовании туристических газовых плиток.

Теги:
#Кухня #Борщ #Суп #Хранение