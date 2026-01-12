Будет большой ошибкой? Почему первые блюда нельзя разогревать повторно

За этим нужно очень тщательно следить

Даже обычный суп может стать опасным, если нарушить простые правила хранения и разогрева. Некоторые ошибки, которые допускают хозяйки, могут быстро испортить блюдо.

"Телеграф" со ссылкой на "Gazeta" объяснил, что именно лучше не делать, чтобы суп или борщ простоял в холодильнике как можно дольше и его можно было есть.

Простые правила хранения и разогрева супов и борщей

Заправные супы можно готовить впрок, чего нельзя сказать о макаронных или пюре супах. В то же время борщи и рассольники можно готовить больше.

Большие объемы готового супа повторно не разогревают — он быстро портится. Это касается всех видов супов: на мясном, рыбном, курином бульоне, овощных отварах и даже молочных. Если нельзя приготовить столько, сколько съедят сразу, суп нужно быстро охладить, например, поместив кастрюлю в большую емкость с холодной водой, а затем убрать в холодильник. Затем порцию можно перелить в меньшую кастрюлю и разогреть.

Повторный разогрев изменяет текстуру и цвет супа. Особенно рискованно хранить супы в теплом виде несколько часов, так как бульон становится средой для бактерий. Они размножаются при 5–65 °С и каждые 20 минут могут удваиваться.

Супы с квашеной капустой или огурцами тоже не полностью безопасны — некоторые бактерии выдерживают кислую среду и высокие температуры.

Можно ли доварить суп или борщ, если выключили свет

Если приготовление супа прервалось, например из-за отключения света, его можно доварить только после того, как суп остыл и побыл в холодильнике. Оставлять суп на плите до полного остывания нельзя из-за того, что там могут начать размножаться бактерии.

